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У Фінляндії закликали ЄС і США готуватися до посилення санкцій проти РФ

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Прем'єр-міністерка Фінляндії

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз мають бути готовими до значного посилення санкцій проти Російської Федерації у разі повномасштабного вторгнення її військ на територію України.

Таку думку висловила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін в інтерв’ю одному із місцевих видань.

За її словами, Захід має підготуватися до будь-якого сценарію щодо України.

– Європа не може погодитися з уявленнями Росії про її сфери впливу. Нам потрібно ясно дати зрозуміти: якщо Росія продовжуватиме діяти агресивно щодо України, то це матиме наслідки, — наголосила вона.

Фінський прем’єр наголосила, що США пообіцяли не намагатися вести переговори з Кремлем щодо України, не проконсультувавшись із європейськими союзниками – і цей намір Вашингтона був підтриманий у Брюсселі.

Вона також зазначила, що на РФ лежить величезна відповідальність за те, щоб уникнути ескалації насильства та не допускати погіршення ситуації біля українських кордонів та на окупованих територіях.

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Марін резюмувала, що у Гельсінкі на сьогоднішній день не розглядають приєднання Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, однак така опція на майбутнє існує, а зовнішньополітичний вектор визначатиметься виключно на підставі самостійного вибору народу Фінляндії.

Джерело: Yle Radio Suomi

Фото: Twitter Санна Марін

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