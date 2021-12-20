Майже сатанинська справа: Папа Франциск засудив домашнє насильство над жінками

Папа Франциск засудив домашнє насильство над жінками як “майже сатанинське”. Про це глава католицької церкви заявив під час програми, яка транслювалася в італійській мережі TG5 у неділю.

Він розмовляв з групою з чотирьох людей, у яких складні обставини, зокрема з жертвою домашнього насильства. Понтифік скаржився на “дуже, дуже велику” кількість жінок, “яких б’ють і з яких знущаються у своїх будинках”.

— Проблема в тому, що для мене це майже сатанинська справа, тому що вона використовує людину, яка не може захистити себе, яка може лише (спробувати, – Ред.) заблокувати удари. Це принизливо. Дуже принизливо, – сказав Папа Франциск.

Папа додав, що жінки, які постраждали від насильства, не втратили своєї гідності. З початку пандемії коронавірусу Папа Франциск зробив кілька коментарів щодо домашнього насильства.

У низці країн почастішали випадки насильства, оскільки багато людей залишалися у пастці зі своїми кривдниками під час карантину.

Згідно зі звітом ООН, який охопив 13 країн, половина опитаних жінок заявили, що зазнали певної форми насильства з початку пандемії.

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У липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Відповідний документ дає змогу постраждалому від насильства отримати відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

Яке покарання чекатиме на правопорушників за вчинення домашнього насильства, читайте у матеріалі Фактів ICTV.