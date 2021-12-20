Кандидат від лівих сил Габріель Боріч переміг на президентських виборах у Чилі та став наймолодшим чилійським лідером в історії країни.

У напружених перегонах 35-річний колишній лідер студентських протестів переміг свого ультраправого опонента Антоніо Каста з більш ніж 10% відриву.

Боріч сказав своїм прихильникам, що буде піклуватися про демократію, пообіцявши обмежити неоліберальну економічну модель Чилі. Він очолить країну, яку в останні роки сколихнули масові протести проти нерівності та корупції.

Після оголошення результатів виборів на вулиці столиці Чилі Сантьяго вийшли тисячі його прихильників, які розмахували прапорами та сигналили з автівок, святкуючи перемогу Боріча.

У своїй промові Боріч сказав, що береться за роботу зі смиренням і “величезним почуттям відповідальності”, пообіцявши “рішуче боротися проти привілеїв обраних”.

— Перед нами величезний виклик. Я знаю, що в найближчі роки майбутнє нашої країни поставлене на карту, тому я гарантую, що буду президентом, який дбає про демократію і не ризикує нею, більше слухає, ніж говорить, прагне єдності і щодня піклується про потреби людей, – сказав він.

За офіційними результатами Боріч отримав 56% голосів проти 44% у Каста, який визнав поразку лише через півтори години після закриття виборчих дільниць і підрахунку близько половини бюлетенів.

За даними ООН, колись найстабільніша економіка в Латинській Америці, Чилі має один із найбільших у світі розривів у доходах: 1% населення володіє 25% багатства країни. Боріч пообіцяв подолати цю нерівність шляхом розширення соціальних прав і реформування пенсійної та медичної систем Чилі, а також скорочення робочого тижня з 45 до 40 годин і стимулювання зелених інвестицій.

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Габріель Боріч у 2014 році брав активну учать в антиурядових протестах, де пообіцяв “поховати” неоліберальну економічну модель, запроваджену диктатором Аугусто Піночетом у 1973—1990 роках. Він підтримав масові демонстрації проти нерівності та ймовірної корупції, які сколихнули Чилі в 2019 і 2020 роках.

Його опонент Антоніо Каст захищав спадщину Аугусто Піночета, який прийшов до влади в результаті державного перевороту і правив країною з 1973 до 1990 року. Під його керівництвом були вбиті або зникли безвісти понад 3 тис. осіб, а тисячі політичних опонентів утримувалися в таборах для інтернованих.

17 грудня у Чилі у віці 99 років померла Люсія Іріарт – вдова диктатора Аугусто Піночета. Вона славилася своїм сильним характером та тим, що впливала на рішення свого чоловіка, кого призначати на державну посаду. Відомо, що Іріарт ніколи не висловлювала жалю щодо кривавої диктатури чоловіка.