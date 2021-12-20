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У затриманого в Берліні грузинського генерала Каландадзе є громадянство України

Марія Степанюк редактор стрічки
Георгій Каландадзе

Поліція в аеропорту Берліна затримала Георгія Каландадзе — колишнього начальника Генерального штабу Грузії часів президентства Міхеіла Саакашвілі.

У генпрокуратурі Грузії повідомили, що чоловік перебував у розшуку. Його звинувачують у незаконному позбавленні волі і тортурах громадянина Грузії Елберта Коберідзе у липні 2012 року. У Грузії йому загрожує від 14 до 17 років ув’язнення.

За даними слідства, поліцейські незаконно затримали Коберідзе і доставили до Управління військової поліції у Тбілісі у наручниках та з мішком на голові. Наступного дня з нього нібито вибивали зізнання у підготовці до теракту, а потім закрили на кілька днів в одній із кімнат.

Речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що Каландадзе має громадянство України та займає посаду радника у Національній гвардії.

— Посольство України в Німеччині поінформоване про затримання 19 грудня в аеропорту Берлін-Бранденбург українського громадянина Георгія Каландадзе, – розповів Ніколенко.

Каландадзе отримав громадянство України 20 грудня 2019 року указом президента Зеленського.

Георгій Каландадзе покинув Грузію після зміни влади в 2012 році. Переважно він жив в Україні, працював інструктором і керував навчанням окремих військових підрозділів.

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Фото: newsgeorgia.ge

Джерело: Українська правда

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