У затриманого в Берліні грузинського генерала Каландадзе є громадянство України

Поліція в аеропорту Берліна затримала Георгія Каландадзе — колишнього начальника Генерального штабу Грузії часів президентства Міхеіла Саакашвілі.

У генпрокуратурі Грузії повідомили, що чоловік перебував у розшуку. Його звинувачують у незаконному позбавленні волі і тортурах громадянина Грузії Елберта Коберідзе у липні 2012 року. У Грузії йому загрожує від 14 до 17 років ув’язнення.

За даними слідства, поліцейські незаконно затримали Коберідзе і доставили до Управління військової поліції у Тбілісі у наручниках та з мішком на голові. Наступного дня з нього нібито вибивали зізнання у підготовці до теракту, а потім закрили на кілька днів в одній із кімнат.

Речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що Каландадзе має громадянство України та займає посаду радника у Національній гвардії.

— Посольство України в Німеччині поінформоване про затримання 19 грудня в аеропорту Берлін-Бранденбург українського громадянина Георгія Каландадзе, – розповів Ніколенко.

Каландадзе отримав громадянство України 20 грудня 2019 року указом президента Зеленського.

Георгій Каландадзе покинув Грузію після зміни влади в 2012 році. Переважно він жив в Україні, працював інструктором і керував навчанням окремих військових підрозділів.

Фото: newsgeorgia.ge