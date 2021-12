Щонайменше 208 людей загинули, 52 зникли безвісти та сотні дістали поранень унаслідок потужного тайфуну Рай на Філіппінах.

Ще понад 300 тис. людей покинули свої будинки та пляжні курорти.

Тайфун позривав дахи, повиривав дерева, повалив бетонні опори електропередач, розтрощив дерев’яні будинки на шматки, знищив посіви та затопив села.

Масштаби руйнувань експерти порівнюють із тайфуном Хайян у 2013 році. Тоді загинули та зникли безвісти понад 7 тис. людей.

#PHILIPPINES

More than 100 dead in Philippines typhoon.#AFP pic.twitter.com/5raiaGbhR2

— AFP Photo (@AFPphoto) December 19, 2021