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Жертвами тайфуну Рай на Філіппінах стали понад 200 людей

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Жертвами тайфуну Рай на Філіппінах стали понад 200 людей

Щонайменше 208 людей загинули, 52 зникли безвісти та сотні дістали поранень унаслідок потужного тайфуну Рай на Філіппінах.

Ще понад 300 тис. людей покинули свої будинки та пляжні курорти.

Тайфун позривав дахи, повиривав дерева, повалив бетонні опори електропередач, розтрощив дерев’яні будинки на шматки, знищив посіви та затопив села.

Масштаби руйнувань експерти порівнюють із тайфуном Хайян у 2013 році. Тоді загинули та зникли безвісти понад 7 тис. людей.

Одним із найбільш постраждалих островів є Бохол. Масових руйнувань зазнали також Сіаргао, Дінагат і Мінданао.

Органи з ліквідації наслідків стихійного лиха не можуть оцінити повний розмір збитків від тайфуну, оскільки частина постраждалих районів не має комунікацій.

До постраждалих районів спрямували тисячі військовослужбовців, поліцейських, берегової охорони та пожежників.

Президент Родріго Дутерте вже пообіцяв виділити $40 млн для відновлення.

Джерело: New Straits Times

Фото: Dreamstime

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