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Данська розвідка вказала на Росію як на одну з найбільших загроз для країни

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Данська розвідка вказала на Росію як на одну з найбільших загроз для країни

Росія є однією з найбільших загроз безпеці Данії, застерігає розвідувальна служба країни.

Нова оцінка безпеки від Служби оборонної розвідки Данії (FE) підкреслює наступальну поведінку Росії останнмиі роками.

– У Росії глибока недовіра до Заходу. Це створює ризик помилок та ненавмисної військової ескалації, яка може статися в дуже короткий термін, – йдеться в оцінці безпеки.

У доповіді також йдеться, що Росія провела переоснащення військових сил у регіоні поблизу Данії і що РФ проводить “наступні розвідувальні операції”, зокрема кібершпигунство.

– Росію турбує Данія через її географічне розташування та членство в НАТО. Зрозуміло, що ситуація в Балтійському морі, де спостерігається високий рівень військових навчань, звичайно, викликає занепокоєння, – наводить портал слова голови розвідслужби Ані Дальгор-Нільсен.

Проте зазначається, що малоймовірно, що Росія піде на військову конфронтацію з країнами НАТО.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг також днями заявив, що в Альянсі не бачать ознак того, що кількість російських військ поблизу кордонів України скорочується.

Крім того, заяви про червоні лінії лунають з боку Кремля на тлі вимог, які Росія висунула США та Північноатлантичному альянсу. Так, Кремль вимагає не розширювати НАТО, зокрема не включати до його складу Україну та Грузію.

Джерело: Norway Today

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