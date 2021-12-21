Росія у 2015 році атакувала українську енергосистему. Тоді російські хакери отримали доступ до центру управління електроенергетичної компанії та вимкнули одну електростанцію за іншою.

Тепер експерти кажуть, що Москва може здійснити аналогічні кроки, пише видання The New York Times.

Зараз Сполучені Штати та Велика Британія непомітно відправили до України кіберекспертів, щоб підготувати країну до можливих кібератак з боку РФ. Це може стати ще одним планом Путіна щодо вторгнення в Україну.

За даними американської розвідки, мета Росії – виставити президента України Володимира Зеленського невмілим та беззахисним – і тим самим надати привід для вторгнення. У певному сенсі, російська кіберкампанія проти України ніколи не припинялася, але донедавна вона була на досить низькому рівні.

Американські офіційні особи та експерти кажуть, що за останній місяць кількість кібератак активізувалася, навіть попри те, що увага громадськості була зосереджена на нарощуванні військ поблизу українських кордонів.

– Це широкомасштабна кампанія, яка націлена на численні українські державні органи, зокрема на органи внутрішніх справ – Національну поліцію – та електроенергетичні компанії, – сказав Дмитро Альперович, провідний дослідник російської кіберактивності та голова дослідницької групи Silverado Policy Accelerator.

Раніше Джейк Салліван, радник президента Байдена з питань національної безпеки, заявив, що Путін ще не ухвалив рішення про фізичне вторгнення в Україну.

Що стосується можливої ​​кібератаки, то, за словами високопоставленого співробітника розвідки, що вона майже напевно йтиме за фізичним вторгненням.

Путін вже працює над створенням підтримки всередині своєї країни, а також в Африці, Південній та Центральній Америці. Інформаційні кампанії під керівництвом Росії зосереджені на очорненні українського уряду та звинуваченні президента у створенні гуманітарної кризи на Сході.

Для нівелювання російських кібератак США можуть підключити ресурси Кіберкомандування США.

З наближенням свят американські офіційні особи заявляють, що вони перебувають у стані підвищеної готовності. І якщо Путін справді розпочне кібератаку, або як окрему акцію, або як провісник військової атаки, то вона, швидше за все, відбудеться після православного Різдва – наприкінці першого тижня січня.

Раніше віце-прем’єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що на початку 2022 року у Києві пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки.

Джерело: The New York Times