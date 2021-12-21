РФ планує серйозні військові дії: Держдеп США радить американцям не їхати до України

Державний департамент США порадив американцям утриматися від поїздок до України через ситуацію з коронавірусом та посилення загроз з боку Росії.

Відповідне повідомлення з’явилося на сайті відомства. У Держдепі попереджають, що РФ планує серйозні військові дії. А ситуація у Криму та на Донбасі може погіршитися і бути непередбачуваною.

– Громадяни США повинні знати про повідомлення, що Росія планує серйозні військові дії проти України. Громадянам США також нагадують, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на підконтрольній Росії східній Україні, є непередбачуваними і можуть погіршуватися без попередження.

Державний департамент також попереджає про можливі складнощі роботи посольства у Києві, зокрема у наданні допомоги американцям для виїзду з України.

Уряд США заборонив громадянам їхати до Криму, попередивши, що на півострові окупаційна влада знущається з місцевих мешканців та іноземців.

Щодо окупованих східних областей у відомстві зазначили, що там загинуло 13 тис. осіб. На Донбасі після затримки на блокпостах, які контролюються військовими РФ, погрожували, затримували або викрадали людей, зокрема громадян США.

Також у Держдепі наголосили, що в Україні злочини проти іноземців і власності є поширеним явищем.

– Демонстрації, які часом переросли в насильницькі, регулярно відбуваються у всій Україні, зокрема й у Києві. Відбулися також політичні вбивства та вибухи. Є повідомлення про насильницькі напади на групи меншин і поліцію з боку радикальних груп, – йдеться у повідомленні.

На початку листопада американська розвідка повідомила, що РФ нарощує війська біля українських кордонів. Тоді повідомлялося, що Росія планує вторгнення на початку 2022 року.

Європейський Союз, США та НАТО висловили занепокоєння щодо ситуації. Президент США Джо Байден провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним через загрозу російської агресії.

Лідер США пригрозив очільнику Кремля потужними санкціями. Однак днями американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомили, що Росія продовжує стягувати війська до кордону України.

Джерело: Державний департамент США