Громадянка РФ Софія Сапега, яка є подругою засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, написала прохання про помилування на ім’я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це у коментарі радіостанції Ехо Москви повідомив її вітчим Сергій Дудич.

— Якесь рішення може бути ухвалене тільки після суду. Але ми все-таки сподіваємось на помилування. Я знаю, що Софія написала прохання про помилування. Чекатимемо, – сказав Дудич.

Він додав, що кримінальну справу щодо дівчини вже передали прокуратурі для відправлення до суду.

Софію Сапегу звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі, дівчина уклала досудову угоду, тому їй загрожує мінімальне покарання — 6 років позбавлення волі.

Її та Романа Протасевича заарештували 23 травня 2021 року у Мінську. Для цього білоруська влада примусово посадила літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс Афіни – Вільнюс. Лайнеру наказали здійснити посадку нібито через загрозу вибуху на борту. Пізніше з’ясувалося, що повідомлення про бомбу було частиною спецоперації влади.

Обставини затримання Протасевича та його дівчини спричинили різку критику світової спільноти. Мінськ звинуватили у захопленні літака та викраденні людей. Проти влади Білорусі було запроваджено нові санкції. Російська влада у розгляд справи Сапеги не втручається – хоч вона громадянка Росії.

Джерело: Ехо Москва

Фото: Instagram|Софія Сапега