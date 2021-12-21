Шольц закликав Путіна до деескалації ситуації на кордоні з Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Темою для обговорення була Україна.

У прес-службі канцлера повідомили, що під час розмови Олаф Шольц наголосив на необхідності просування переговорів у Нормандському форматі.

– Канцлер і президент Росії також говорили про посилення російської військової присутності біля України. Він висловив стурбованість ситуацією та заявив про необхідність термінової деескалації, – написав речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

Kanzler @OlafScholz hat heute in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin seine Sorge angesichts der Lage im Umfeld der #Ukraine ausgedrückt. Eine Deeskalation sei dringend notwendig. pic.twitter.com/pghwdfq7Z8 — Steffen Hebestreit (@RegSprecher) December 21, 2021

Водночас у Кремлі заявили, що Олаф Шольц і Володимир Путін обговорили й питання так званих гарантій безпеки, в яких Москва вимагає виключити членство України в НАТО.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проекти договорів щодо безпеки з США та НАТО. Серед іншого Кремль вимагає не розширювати склад Альянсу, зокрема, не включати Україну та Грузію.

Також Кремль вимагає, щоб країни-члени Північноатлантичного альянсу зобов’язалися не вести будь-яку військову діяльність в Україні, а також на території інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що діалог з РФ може відбутися лише після проведення консультації з українською стороною.

В українському МЗС заявили, що лише члени НАТО та Україна можуть вирішувати питання щодо розвитку своїх відносин.