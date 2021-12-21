Справа про збитий МН17: кожному близькому родичу загиблого має бути виплачено €40 тисяч

Сторона обвинувачення в судовому процесі у справі про збитий МН17 вважає, що кожному, у кого в цій катастрофі загинула рідна та близька людина, має бути виплачено €40 тис.

Генпрокурорка Біргіт ван Руссел повідомила, що чоловіку (дружині), офіційно зареєстрованому партнеру загиблого та близькому партнеру, який жив разом із загиблим, дітям, батькам, опікунам сума компенсації має становити €40 тис.

Виступаючи з обвинувальним висновком 21 грудня у судовому процесі, який відбувається у Схіпголі, Біргіт ван Руссел продовжила, що другій категорії, до якої належать діти та батьки, які не жили разом із загиблим, має бути виплачено по €35 тис. А третій категорії, до якої належать брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки й тітки, племінники та родини подружжя, які проживали із загиблим, – €30 тис.

– Ця сума застосовується до кожного, хто втратив близького. У позові, який ми передамо суду завтра, ми конкретизуємо щодо кожної категорії, хто до якої категорії належить. Якщо рідні втратили кількох близьких, може бути дозволено множення цієї суми (на кількість загиблих), – додала генпрокурорка.

Вона також повідомила, що слідство вважає за необхідне передати уламки збитого Боїнга Малайзійським авіалініям, як і кабіну пілотів, яку реконструювали для відновлення картини пошкоджень.

– Щодо уламків ракети, яка належала російській армії, то їх мають конфіскувати. Ракета офіційно не належала обвинуваченому Гіркіну. Це була ракета російських Збройних сил, і її може бути конфісковано, тому що російські збройні сили знали, що Гіркін та інші обвинувачені використовують ракету, щоби збивати літаки, – вважає обвинувачення.

Завтра, 22 грудня, прокурор оголосить свою вимогу вироку чотирьом обвинуваченим – трьом громадянам РФ та одному громадянину України: Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубінському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку. Усіх чотирьох притягнуто до відповідальності за те, що вони стали причиною катастрофи рейсу MH17, унаслідок якої загинули 298 пасажирів, що карається за ст. 168 Кримінального кодексу, та за вбивство 298 пасажирів рейсу MH17, що карається за ст. 289 Кримінального кодексу.

У червні 2019 року слідча група озвучила імена чотирьох підозрюваних у справі про збиття Boeing 777 рейсу MH17. Йшлося про трьох громадян Росії – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Олега Пулатова, а також українця Леоніда Харченка.

Із 6 вересня до 17 листопада 2021 року в суді виступали родичі загиблих.

Раніше українська генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що судді у справі про збиття рейсу МН17 вже склали графік для оголошення вироку.