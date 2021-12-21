У Японії повісили трьох ув’язнених у вівторок, 21 грудня, що стало першою стратою за майже три роки у країні. При цьому уряд заявив про необхідність зберегти смертну кару через триваючі “жорстокі злочини”.

Одним із трьох страчених став 65-річний Ясутака Фудзісіро, який за допомогою молотка та ножа вбив свою 80-річну тітку, двох двоюрідних братів і ще чотирьох членів родини у 2004 році. Двома іншими були 54-річний Томоакі Таканедзава, який убив двох клерків у салоні ігрових автоматів у 2003 році, та його спільниця, 44-річна Міцунорі Оногава.

У Японії наразі засуджено до смертної кари понад 100 осіб, більшість із них – за масові вбивства. Страти проводять через повішення, але через тривалий час після вироку. За часів нового прем’єр-міністра Фуміо Кісіди, який вступив на посаду в жовтні, це були перші страти.

— Зберегти смертний вирок чи ні – це важливе питання, яке стосується основ японської системи кримінального правосуддя. З огляду на те, що жорстокі злочини продовжують відбуватися, необхідно страчувати тих, чия провина надзвичайно тяжка, тому скасовувати смертну кару недоцільно, – сказав заступник головного секретаря кабінету міністрів Сейдзі Кіхара.

Японія є однією з небагатьох розвинених країн, яка зберігає смертну кару, і громадська підтримка такої міри покарання залишається високою попри міжнародну критику, особливо з боку правозахисних груп. Серед промислово розвинених країн смертна кара діє також у США.

2020 року в усьому світі було страчено близько 483 людей, що на чверть менше, ніж у 2019-му.

Джерело: The Japan Times