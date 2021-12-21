Генеральний директор благодійної організації Christian Aid Ministries Девід Тройєр підтвердив, що всі 17 місіонерів, яких у жовтні викрали на Гаїті, наразі на волі.

Вдень 19 грудня з Гаїті вилетів американський літак зі звільненими заручниками.

– Усі, зокрема 10-місячна дитина, 3-річний та 6-річний хлопчики, почуваються досить добре, – сказав Девід Тройєр.

За його словами, у полоні місіонери молилися та підтримували один одного.

– Вони молилися за своїх викрадачів, розповідали їм про любов Бога і їхню потребу в покаянні, – зазначив Тройєр.

Банда, що захопила людей, спочатку вимагала викуп у розмірі 1 млн доларів за заручника.

Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC з посиланням на представника церкви місіонерів, людям вдалося втекти вночі та орієнтуватися в горах по зірках, щоб годинами пробиратися густим чагарником.

– Коли вони відчули, що настав час, вони знайшли спосіб відкрити двері і вийти з полону. Всю дорогу люди йшли мовчки, – сказав представник церкви Вестон Шоуолтер на прес-конференції в Огайо.

На світанку вони знайшли людину з телефоном, яка допомогла їм зв’язатися з місцевими органами влади.

Пізніше місіонерів доправили назад до Флориди рейсом берегової охорони США. Зараз більшість із них уже у себе вдома.

Місіонерів викрала банда 400 Mawozo. Влада тижнями вела переговори з викрадачами.

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Раніше повідомлялося, що у листопаді звільнили двох членів місіонерської групи, а ще троє – на початку грудня.

Поки що невідомо, чи виплатили зловмисникам викуп.

Джерело: Christian Aid Ministries

Фото: Christian Aid Ministries