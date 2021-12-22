Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на початку нового року можуть пройти переговори з Росією щодо її масштабного нарощування військової сили вздовж українського кордону.

На прес-брифінгу в Білому домі Ентоні Блінкен вкотре наголосив, що для США та Європи нарощування російських військ поблизу України викликає глибоке занепокоєння.

– І ми бачили плани, згідно з якими Росія має вчинити нові акти агресії проти України, і які вона могла б здійснити у дуже короткий термін, – сказав Блінкен.

Держсекретар нагадав, що НАТО, Європейський Союз, Велика сімка ясно дають зрозуміти, що вторгнення в Україну обернеться для Росії більш серйозними санкціями.

Водночас президент Джо Байден вважає, що є набагато кращий шлях, і це дипломатія. США готові вдатися саме до дипломатії, якщо Росія також.

– Ми готові до дипломатичної взаємодії кількома каналами. Я думаю, що на початку нового року ви побачите взаємодію у всіх цих сферах, щоб зрозуміти, чи зможемо ми врегулювати розбіжності дипломатичним шляхом, — сказав Ентоні Блінкен, маючи на увазі діалог між США та Росією.

У рамках майбутніх двосторонніх переговорів із США президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб НАТО відмовило у можливому членстві України та інших країн-сателітів колишнього Радянського Союзу.

Путін сказав, що Кремль хоче від Заходу довгострокових гарантій, що юридично зобов’язують, а не словесних запевнянь, слів і обіцянок.

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Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із очільниками МЗС Німеччини та Великої Британії ситуацію на кордоні України та стримування Росії від ескалації. Перемовини відбулися під час зустрічі міністрів G7 у Ліверпулі.

Джерело: White House