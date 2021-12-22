У горах на півночі М’янми на місці видобутку нефриту стався зсув, внаслідок якого одна людина загинула, ще 70 зникли безвісти.

Місцева влада веде рятувальні операції. Вважається, що загиблий та зниклі безвісти займалися незаконним видобуванням нефриту. За попередніми даними, обвал був викликаний скиданням з вантажівок щебеню в кар’єр.

Зсув стався в районі села Хпакант у штаті Качин близько 04:00 за місцевим часом у середу. Видобуток нефриту в цьому районі заборонено, але місцеві жителі порушують заборону через брак роботи.

М’янма відома у світі своїми величезними покладами нефриту. Проте на її копальнях за останні роки було безліч аварій та трагедій.

Кілька днів тому у Хпаканті щонайменше 10 нелегальних копачів зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту.

У 2020 році понад 160 людей, більшість з яких були мігрантами, загинули внаслідок однієї з найстрашніших трагедій у Хпаканті після того, як відходи видобутку посипалися в озеро.

Торгівля нефритом у М’янмі оцінюється у понад $30 млрд на рік.

Зсуви ґрунту в Індії

У липні в Індії сильні зливи спричинили зсуви ґрунту. Тоді щонайменше 136 осіб на території всієї країни загинули від стихії.

Один зі зсувів стався неподалік від міста Мумбаї. Ґрунт засипав більшу частину невеликого селища. Лише через це загинуло 27 жителів.