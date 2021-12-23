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Байден заявив, що готовий балотуватися у президенти у 2024 році

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден сказав, що планує балотуватися на другий президентський термін 2024 року. Так він відповів на запитання журналіста телеканалу ABC News Девіда Мюїра.

– Чи плануєте ви балотуватись на другий термін? – Запитав Мюїр Байдена.

Джо Байден відповів коротко – так.

– Але послухайте, я з повагою ставлюся до долі. Доля багато разів втручалася у моє життя. Якщо я буду в тому ж стані, що й зараз, — у доброму здоров’ї, — я балотуватимуся знову, — сказав Джо Байден.

Журналіст поцікавився у президента, чи слова Байдена не означають, що це буде реванш проти Дональда Трампа.

На це Джо Байден відповів, що так навіть збільшаться його шанси.

– Ви намагаєтеся мене спокусити… Звичайно. Чому б мені не балотуватися проти Дональда Трампа як кандидат? Це підвищить шанси”, — сміючись, відповів Байден.

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Джерело: ABC News

Фото: Depositphotos

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