Президент США Джо Байден сказав, що планує балотуватися на другий президентський термін 2024 року. Так він відповів на запитання журналіста телеканалу ABC News Девіда Мюїра.
– Чи плануєте ви балотуватись на другий термін? – Запитав Мюїр Байдена.
Джо Байден відповів коротко – так.
– Але послухайте, я з повагою ставлюся до долі. Доля багато разів втручалася у моє життя. Якщо я буду в тому ж стані, що й зараз, — у доброму здоров’ї, — я балотуватимуся знову, — сказав Джо Байден.
Журналіст поцікавився у президента, чи слова Байдена не означають, що це буде реванш проти Дональда Трампа.
На це Джо Байден відповів, що так навіть збільшаться його шанси.
– Ви намагаєтеся мене спокусити… Звичайно. Чому б мені не балотуватися проти Дональда Трампа як кандидат? Це підвищить шанси”, — сміючись, відповів Байден.