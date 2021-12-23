Президент США Джо Байден сказав, що планує балотуватися на другий президентський термін 2024 року. Так він відповів на запитання журналіста телеканалу ABC News Девіда Мюїра.

– Чи плануєте ви балотуватись на другий термін? – Запитав Мюїр Байдена.

Джо Байден відповів коротко – так.

– Але послухайте, я з повагою ставлюся до долі. Доля багато разів втручалася у моє життя. Якщо я буду в тому ж стані, що й зараз, — у доброму здоров’ї, — я балотуватимуся знову, — сказав Джо Байден.

Журналіст поцікавився у президента, чи слова Байдена не означають, що це буде реванш проти Дональда Трампа.

На це Джо Байден відповів, що так навіть збільшаться його шанси.