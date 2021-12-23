Міністр плантацій Шрі-Ланки Рамеш Патірана сказав, що його країна сподівається щомісяця відправляти в Іран чаю на $5 млн для погашення боргу на суму $251 млн.

Зараз острівна держава переживає серйозну боргову та валютну кризу, яка посилилася через падіння доходів від туристичної галузі.

Наголошується, що рішення погасити борг перед Іраном чаєм – це перший такий випадок.

Патірана сказав, що цей метод оплати не порушуватиме санкції ООН чи США, тому що чай віднесли до категорії харчових продуктів з гуманітарних міркувань.

Міністерство плантацій заявило, що дане рішення заощадить Шрі-Ланці таку необхідну іноземну валюту, оскільки розрахунки з Іраном будуть проводитися в рупіях Шрі-Ланки.

Наступного року Шрі-Ланка має виплатити близько $4,5 млрд у рахунок погашення боргу, починаючи з погашення міжнародних суверенних облігацій на суму $500 млн у січні.

Проте наприкінці листопада валютні резерви країни скоротилися до $1,6 млрд.

Шрі-Ланка виробляє близько 340 млн кг чаю на рік. Минулого року країна експортувала 265,5 млн кг, а 2020 року виторг склав $1,24 млрд.

Майже 5% населення Шрі-Ланки працюють у чайній промисловості.