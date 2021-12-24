США очікують взаємодії та гарантій від Росії – Салліван

Сполучені Штати Америки спільно з Північноатлантичним Альянсом та європейськими партнерами готові до взаємодії з Росією щодо гарантій безпеки.

Таку заяву зробив американський посол Джон Салліван.

За його словами, Вашингтон готовий вступити в дискусію з Москвою, хоча Кремль знає, що Сполучені Штати не підуть на компроміс, якщо це суперечить американським цінностям.

– Я очікую, що це буде діалог, а не просто ситуація, в якій одна із сторін потребує гарантій, – наголосив Салліван.

Він додав, що Північноатлантичний альянс, США та багато інших країн, які дбали про мир протягом останніх десятиліть, продовжать турбуватися про безпеку держав у Європі.

Салліван підкреслив, що Америка все одно готова до діалогу із цього приводу.

Нагадаємо, раніше США оголосили про те, що готові розпочати переговори з Росією, у тому числі щодо безпеки України, починаючи з січня.

Вашингтон вимагає від РФ гарантій взаємності, попереджаючи про те, що вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки.

Інформацію про перемовини з США щодо безпеки в Європі у Женеві вже підтвердив президент Росії Володимир Путін.

Джерело: Коммерсантъ