23 грудня в США померла Джоан Дідіон – відома американська журналістка та письменниця. Їй було 87 років.

Про це повідомили її колеги з видавництва Knopf, який випускав книги Джоан Дідіон. Причиною смерті письменниці стала хвороба Паркінсона.

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Ім’я Джоан Дідіон тісно пов’язане із поняттям нової журналістики. Жінка стала знаменитою у 1960-х роках, коли друкувалася у відомих американських журналах Life та The Saturday Evening Post.

Там Джоан Дідіон аналізувала повоєнне життя Америки. Вже згодом вона спробувала себе у ролі письменниці. Перший роман Джоан Дідіон під назвою Біжи, річко вона випустила 1963 року.

Окрім художньої прози та документалістики, вона також писала сценарії до фільмів. У 2005 році Джоан Дідіон присвятила есе своєму померлому чоловікові, письменнику Джону Данну.

Фото: alexisrmt