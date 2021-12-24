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Нью-Йорк запровадив обмеження під час святкування Нового року на Таймс-сквер

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Манікюр на Новий рік 2019

Нью-Йорк запровадив карантинні обмеження на час проведення новорічного заходу на Таймс-сквер.

Із новими правилами громадськість ознайомив мер міста Білл де Блазіо у Twitter.

Так, у зони для перегляду, які зазвичай вміщують майже 58 тис. людей, допускатимуть близько 15 тис. осіб.

Таким чином влада міста прагне збільшити соціальну дистанцію.

Крім того, кожен присутній повинен буде надати документ про вакцинацію та мати при собі засоби захситу.

– Нам є, що святкувати, проте запровадженими додатковими заходами ми прагнемо подбати про безпеку людей на Таймс-сквер під час святування Нового року, – наголосив Білл де Блазіо.

Карантинні обмеження на Таймс-сквер запровадили після того, як 22 грудня в місті зафіксували нову рекордну кількість нових випадків Covid-19 – 22 808.

Джерело: Білл де Блазіо

Фото: Unsplash

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