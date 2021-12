Нью-Йорк запровадив карантинні обмеження на час проведення новорічного заходу на Таймс-сквер.

Із новими правилами громадськість ознайомив мер міста Білл де Блазіо у Twitter.

Так, у зони для перегляду, які зазвичай вміщують майже 58 тис. людей, допускатимуть близько 15 тис. осіб.

Таким чином влада міста прагне збільшити соціальну дистанцію.

Крім того, кожен присутній повинен буде надати документ про вакцинацію та мати при собі засоби захситу.

New Yorkers have stepped up tremendously over the past year. There’s a lot to celebrate and the additional safety measures we’re announcing today will keep the fully vaccinated crowd at Times Square safe and healthy as we ring in the New Year. pic.twitter.com/SbStmLmfxQ

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 23, 2021