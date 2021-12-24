Міністерство оборони США розглядає можливість надання Україні даних розвідки, які допоможуть швидше дізнатися про ймовірний наступ Російської Федерації.

За даними видання The New York Times, США працюють над планом попередження України про вторгнення Росії у режимі реального часу.

Анонімні американські посадовці стверджують, що якщо план схвалить президент США Джо Байден, уряд України зможе побачити рух російських військових, та визначити, чи мають вони намір перетнути державні кордони.

Речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що група співробітників відомства нещодавно їздила в Україну для оцінки потреби у протиповітряній обороні. Америка вже постачає Україні переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Навчання на Донбасі

Згідно з результатами бойових стрільб на одному з полігонів на Донбасі, американські Javelin пробили імітований решітчастий захист танка, аналогічним російським Т-72.

США та багато країн світу вважають, що Росія планує вторгнення в Україну. За даними розвідки США, біля кордонів з Україною залишається орієнтовно 100 тис. військових РФ.