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Саудівська Аравія разом із Китаєм будує балістичні ракети – CNN

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Саудівська Аравія разом із Китаєм будує балістичні ракети – CNN

Американські спецслужби вважають, що Саудівська Аравія зараз активно виробляє власні балістичні ракети. І у цьому їй допомагає Китай.

Вважається, що Іран є головним регіональним суперником саудівців.

Відомо, що Саудівська Аравія в минулому закуповувала балістичні ракети у Китаю, але ніколи не могла створити свої власні – до цього часу, згідно з трьома джерелами, знайомими з останніми розвідданими. Супутникові знімки, які опинилися у розпорядженні CNN, показують, що виробництво зброї зараз відбувається на одній локації.

В США занепокоєні тим, чи можуть досягнення Саудівської Аравії в галузі виробництва балістичних ракет кардинально змінити динаміку влади у регіоні.

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Відомо, що Іран та Саудівська Аравія – закляті вороги, і малоймовірно, що Тегеран погодиться припинити виробництво балістичних ракет, якщо Саудівська Аравія розпочне виробництво своїх власних.

– Власне виробництво балістичних ракет Саудівською Аравією передбачає, що будь-які дипломатичні зусилля з контролю за поширенням ракет вимагатимуть участі інших регіональних гравців, таких як Саудівська Аравія та Ізраїль, – сказав Джеффрі Льюїс, експерт зі зброї та професор Інституту міжнародних досліджень Міддлбері.

У Раді національної безпеки США та ЦРУ відмовилися коментувати інформацію.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю сказав CNN, що Саудівська Аравія та Китай є стратегічними партнерами та підтримують дружню співпрацю у всіх сферах, зокрема у сфері військової торгівлі.

За його словами, така співпраця не порушує жодних норм міжнародного права і не пов’язана із поширенням зброї масового знищення.

За даними CNN, ще у 2019 році розвідслужби США знали, що Саудівська Аравія співпрацює з Китаєм у просуванні своєї програми виробництва балістичних ракет.

У 2020 році повідомлялося, що США готові за необхідності піти на розгортання ракет середньої й малої дальності в Європі для стримування Росії.

Джерело: CNN

Фото: Pexels

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