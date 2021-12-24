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У Бангладеш спалахнув пором: загинуло понад 30 людей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Бангладеш спалахнув пором: загинуло понад 30 людей

У Бангладеш на річці неподалік міста Джалакаті спалахнув пором з людьми на борту. Місцева влада повідомляє про 32 загиблих і майже сотню поранених.

Переповнене судно випливало зі столиці Даккі у бік міста Баргуна.

Деякі з жертв потонули, стрибнувши у воду.

Число жертв катастрофи в п’ятницю може збільшитися, оскільки багато пасажирів отримали досить серйозні опіки.

– Триповерховий пором Obhijan 10 спалахнув посеред річки. Ми виявили 32 тіла, – сказав начальник місцевої поліції Мойнул Іслам.

Повідомляється, що на борту судна було близько 500 людей.

Аварії на поромах – не рідкість у Бангладеш, причиною яких є погане обслуговування, низькі стандарти безпеки та переповненість.

Нагадаємо, що у травні у місті Шибчар сталося зіткнення катера з баржею, навантаженою піском. В результаті аварії загинуло щонайменше 28 людей. П’ятьох пасажирів вдалося врятувати.

За словами інспектора руху паромного транспорту, швидкісний катер із пасажирами прямував до поромного причалу, однак зіткнувся з наповненою піском баржею та перекинувся.

Джерело: BBC

Фото: Pexels

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