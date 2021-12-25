Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що святкування Нового року на Таймс-сквер “буде урізано”, з меншою кількістю охочих погуляти, до того ж всі мають носити маски.

А деякі великі міста Європи, де штам Омікрон швидко поширився, вже заявили, що скасовують свої плани на святкування.

Де саме скасовують масові заходи:

Афіни

Цього року над Акрополем не буде феєрверків. Міністр охорони здоров’я Танос Плевріс заявив, що всі публічні святкування Різдва та Нового року, заплановані муніципалітетами, скасовано.

Всім мандрівникам, які прибувають до Греції, рекомендується зробити тести на Covid-19 на другий і четвертий дні після прибуття. Крім цього, у туристів повинен бути негативний результат тесту для в’їзду в Грецію.

З 24 грудня маски знову стали обов’язковими як у приміщеннях, так і на вулиці. Обмежувальні заходи продовжать до 3 січня. За словами Плевріса, пізніше можуть бути введені додаткові обмеження щодо спортивних та розважальних об’єктів.

Берлін

Німеччина запровадить суворі обмеження на контакти, починаючи з 28 грудня, та заборонить масові збори у переддень Нового року, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Це означає, що жодних масштабних феєрверків не буде ні в Берліні, ні в інших великих містах, таких як Мюнхен та Франкфурт.

За словами Шольца, з 28 грудня максимум 10 людей зможуть збиратися незалежно від того, вакциновані вони чи одужали. На дітей 13 років і молодших нових обмежень на контакти не поширюються.

Едінбург

Громадське святкування передодня Нового року у Шотландії скасували, заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен. За її словами, влада пішла на такий крок, щоб уповільнити поширення Омікрона.

Лондон

У Лондоні також скасували передноворічні святкування. Про це повідомив мер британської столиці Садік Хан. Причиною тому – той самий коронавірус.

– Через зростання кількості випадків захворювання Covid-19 ми вирішили скасувати передноворічне святкування на Трафальгарській площі. Безпека всіх лондонців має бути на першому місці, – написав Хан у Twitter.

Натомість святкова програма транслюватиметься на BBC One.

Раніше повідомлялося, що на Трафальгарській площі мало зібратися понад 6 500 людей.

Нью-Делі

Уряд Нью-Делі оголосив про заборону на всі соціальні, культурні, політичні та фестивальні збори через зростання випадків захворювання на Covid-19.

Барам та ресторанам буде дозволено працювати лише на 50% заповненості.

Париж

Париж скасував традиційний новорічний феєрверк над Єлисейськими полями.

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що великі публічні святкування та феєрверки будуть заборонені напередодні Нового року і рекомендував навіть вакцинованим людям пройти тестування перед тим, як зібратися на вечірки.

Рим

Рим – одне з кількох італійських міст, які вирішили скасовувати урочистості.

У регіоні Кампанія також заборонили застілля та вживання алкоголю у громадських місцях з 23 грудня по 1 січня. Венеція скасувала концерти просто неба і новорічні салюти.

Проте не всі міста світу скасували святкування:

Бангкок

Столиця Таїланду проведе свої заплановані заходи, але з деякими обмеженнями. Для святкування дозволяються лише майданчики просто неба. Люди повинні бути повністю вакциновані та зробити тести протягом 72 годин, а потім зареєструватися для участі у святкуванні.

Кейптаун

У столиці Південно-Африканської Республіки можна буде відсвяткувати Новий рік, але з обмеженнями: всі публічні місця мають рано зачинитися, після – комендантська година.

Дубай

За даними VisitDubai.com, салюти в Бурдж-Халіфі, найвищій будівлі у світі, досі заплановані. Емірат вимагає, щоб відвідувачі, які хочуть бути присутніми на святкуванні, реєструвалися за допомогою програми U by Emaar.

Лас-Вегас

У центрі міста все ще планують провести шоу феєрверків.

Ріо-де-Жанейро

– Ми хочемо відзначити кінець року спокійно, безпечно та організовано. Ми зустрілися з представниками Наукового комітету, який підтвердив, що проведення святкування Нового року у місті буде безпечним відповідно до положень, представлених керівництвом міста, – сказав мер Ріо Едуардо Паєс.

Сідней

У Сіднеї заплановано святкування Нового року, але потрібно буде купити квитки, щоб потрапити на відповідну локацію. Вимагати документи про повну вакцинацію не будуть.

Тайбей

За повідомленням Taipei Times та інших місцевих ЗМІ, найбільше місто на острові Тайвань планує проводити щорічне шоу зворотного відліку часу та феєрверками на хмарочосі Тайбей 101.

Раніше Факти ICTV розповідали, де у Києві можна відсвяткувати Новий рік.