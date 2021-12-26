Більше зброї і санкції: сенатори США озвучили заходи зі стримування РФ від вторгнення в Україну

Американські сенатори озвучили низку порад для президента США Джо Байдена зі стримування Росії від подальшої агресії проти України. Йдеться про економічні та військові заходи.

Відповідну стратегію зі стримування РФ оприлюднили в спільній статті для видання The Washington Post сенатор-республіканець Роб Портман та сенаторка від Демократичної партії Джин Шейхін.

Стаття вийшла під назвою: Україна стала на бік Заходу в 2014 році. Сьогодні ми повинні стати на бік України.

У ній сенатори нагадують, що в 2014 році під час Революції Гідності українці свідомо обрали шлях на Захід – у вільне, демократичне та незалежне майбутнє.

– Сьогодні це прагнення до свободи ще більш яскраво виражено. Нещодавні опитування свідчать про сильну підтримку українцями, особливо молоддю, вступу до Європейського Союзу та НАТО. І це попри безжалісні спроби Росії підірвати українську демократію за допомогою дезінформації та військового залякування, включно з незаконною анексією Криму, – йдеться в статті.

Сенатори зазначають, що російські війська вторглися на український Донбас у 2014 році. І Москва досі надає підтримку окупаційним збройним формуванням. Більш того, агресивна позиція РФ останнім часом значно посилилася: поблизу українського кордону сконцентровано близько 100 тис. російських військових та 100 батальйонних тактичних груп, включно з броньованими танками та артилерією.

Сенатори звертають увагу на публікації в ЗМІ, що Росія може здійснити вторгнення в Україну вже в січні 2022 року.

– Москва хоче, щоб світ повірив, що Росія просто намагається захистити свій кордон від загрози з боку України та НАТО. Цей аргумент немає сенсу. Військова позиція України завжди мала суто оборонний характер. На відміну від Росії, Україна виконала свої зобов’язання щодо Мінських угод, які мали забезпечити припинення вогню на Донбасі, – сказано в статті.

У зв’язку із цим сенатори наголошують, що стратегія Білого дому (адміністрації Джо Байдена) зі стримування Москви повинна включати не лише дипломатію, а й військові та економічні заходи.

Загалом Портман та Шейхін озвучили чотири поради президенту США для стримування РФ:

1. Сполучені Штати повинні збільшити обсяги поставок зброї до України, щоб підвищити її обороноздатність. Сенатори наполягають, шо Вашингтон повинен надати протиповітряні, протитанкові і протикорабельні системи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Портман та Шейхін нагадали, що з 2014 року США надали Україні допомогу в сфері безпеки на понад 2,5 млрд доларів, а з 2017 року почали передавати летальну зброю. Водночас сенатори наголошують, що це озброєння було спрямовано на допомогу Україні в збройному конфлікті на Донбасі, а не на захист від масштабного вторгнення РФ.

2. Адміністрація Джо Байдена не повинна підтримувати будь-які спроби змусити Україну до поступок щодо Донбасу поза Мінським процесом.

– Президенту Байдену не слід закликати президента України Володимира Зеленського до поступок за рамками Мінського процесу. Він (Джо Байден, – Ред.) повинен вимагати від РФ відвести війська від кордону перед подальшими переговорами, – зазначається в публікації.

3. Джо Байдену варто серйозно переглянути позицію щодо введення санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2. Білому дому слід співпрацювати з новим урядом Німеччини, щоб не допустити запуску газопроводу. Як наголошують сенатори, тим самим США позбавлять Володимира Путіна важіля впливу на Європу.

4. США повинні продовжувати створення міжнародної коаліції з партнерами в Європі та інших країнах, які чітко розуміють загрози нинішньої ситуації.

У статті наголошується, що Україна, Грузія та країни Балтії свого часу обрали вільне та демократичне майбутнє, і відмова від підтримки цих країн лише сприятиме бажанню Росії позбавити їх ідентичності.

Сенатори зазначають, що те, як Захід відреагує зараз на ситуацію біля кордонів України, визначить траєкторію його відносин з Росією на наступне десятиліття.

Свої поради президенту США щодо стримування Росії від подальшої агресії нещодавно оприлюднив і сенатор-республіканець Роджер Вікер. Він, зокрема, закликав Байдена чітко заявити Путіну, що масштабна агресія проти України призведе до численних жертв серед росіян.

Крім того, Вікер наполягає, що США повинні надати Україні сучасне озброєння, якого потребує наша держава (йдеться про протиповітряну зброю та протитанкові системи Javelin). Водночас НАТО, за словами сенатора, може відправити до України більше військових.

Крім того, Вікер виступив за запровадження санкцій проти російських чиновників, пов’язаних із газопроводом Північний потік-2, а також за посилення обмежувальних заходів проти найближчого оточення Путіна.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що за 200 км від державного кордону нашої держави знаходяться 122 тис. російських військових. А за 400 км – ще 143,5 тис. військових РФ.

Джерело: The Washington Post, Голос Америки