Китай змінив партійного боса Сіньцзяна, якого пов’язують з репресіями проти уйгурів

У Китаї замінили чиновника комуністичної партії, який керував репресіями, що спрямовані проти уйгурів та інших мусульманських меншин у крайньому західному регіоні Сіньцзяну.

Державне китайське інформаційне агентство Сіньхуа повідомило в короткому повідомленні, що Ма Сінжуй, який з 2017 року є губернатором прибережної економічної провінції Гуандун, змінив Ченя Цюаньго на посаді глави партії Сіньцзян. Ченя переведуть на іншу роль.

Такі зміни відбулися на тлі ширших перестановок перед XX з’їздом партії наступного року, що заплановані на осінь. Неясно, чи означає цей крок переосмислення загального підходу Китаю до Сіньцзяну. Через репресії проти уйгурів Пекін піддається значному міжнародному тиску.

Деякі китайські спостерігачі відзначають, що Ченя можуть підвищити під час з’їзду партії. Інші кажуть, що його заміна на Ма може сприяти зосередженню на економічному розвитку регіону.

66-річний Чень був призначений секретарем партії Сіньцзяну в 2016 році. Він є одним із 25 членів політбюро Китаю, а минулого року США внесли його до санкційного списку.

У четвер Джо Байден підписав закон про заборону на імпорт із Сіньцзяну через побоювання Вашингтона щодо примусової праці. Пекін засудив цей крок.

Правозахисні групи та ООН кажуть, що близько 1 млн уйгурів та інших мусульман були ув’язнені в таборах у Сіньцзяні в “ім’я боротьби з релігійним екстремізмом і тероризмом”.

З 2017 року політика Пекіна в провінції зазнала жорсткої критики з-за кордону. Деякі західні законодавці та парламентарі охарактеризували ставлення Китаю до уйгурів як геноцид. У Пекіні це звинувачення відкидають. Через це кілька країн закликали бойкотувати зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

62-річний Ма, який змінить Ченя, має досвід роботи в аерокосмічній промисловості. До того, як стати губернатором Гуандуна, він обіймав з 2015 року посаду партійного боса в Шеньчжені.