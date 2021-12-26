Священник, який переміг апартеїд: у ПАР помер Десмонд Туту

У Південно-Африканській Республіці пішов з життя Десмонд Мпіло Туту – священнослужитель та громадський діяч, який боровся з політикою апартеїду у ПАР. Він помер у Кейптауні віці 90 років.

— Смерть почесного архієпископа Десмонда Туту – це ще один розділ скорботи в прощанні нашої нації з поколінням видатних південноафриканців, які заповідали нам вільну Південну Африку, – сказав президент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса.

Наприкінці 1990-х у Туту був діагностований рак передміхурової залози, і за останні роки його кілька разів шпиталізували для лікування інфекцій, пов’язаних із цим.

У роки апартеїду Десмонд Туту був голосом безправних темношкірих африканців і послідовним критиком режиму, який підтримав бойкот уряду з боку світової спільноти.

— Архієпископ Десмонд Туту був наставником, другом і моральним компасом для мене та багатьох інших. Універсальний дух, архієпископа Туту був заснований на боротьбі за визволення і справедливість у своїй країні, але також він був стурбований несправедливістю скрізь, – написав у Twitter 44-й президент США Барак Обама.

Archbishop Desmond Tutu was a mentor, a friend, and a moral compass for me and so many others. A universal spirit, Archbishop Tutu was grounded in the struggle for liberation and justice in his own country, but also concerned with injustice everywhere. pic.twitter.com/qiiwtw8a5B — Barack Obama (@BarackObama) December 26, 2021

Після того, як президентом країни став Нельсон Мандела, Туту очолив комісію правди і примирення, яка домоглася великих успіхів у реабілітації жертв апартеїду і примиренні конфліктуючих сторін. Він займався громадською діяльністю, виступав на захист прав людини, був проти расизму та гомофобії.

Туту поділяв бачення Мандели багаторасового суспільства, в якому всі спільноти живуть разом без злості чи дискримінації.

Встановлення демократичного режиму в Південній Африці – багато в чому його заслуга, а вигаданий ним вислів Райдужна країна став другою назвою ПАР після апартеїду. У 1984 році Туту отримав Нобелівську премію миру.