Священник, який переміг апартеїд: у ПАР помер Десмонд Туту

У Південно-Африканській Республіці пішов з життя Десмонд Мпіло Туту – священнослужитель та громадський діяч, який боровся з політикою апартеїду у ПАР. Він помер у Кейптауні віці 90 років.

Наприкінці 1990-х у Туту був діагностований рак передміхурової залози, і за останні роки його кілька разів шпиталізували для лікування інфекцій, пов’язаних із цим.

У роки апартеїду Десмонд Туту був голосом безправних темношкірих африканців і послідовним критиком режиму, який підтримав бойкот уряду з боку світової спільноти.

Archbishop Desmond Tutu was a mentor, a friend, and a moral compass for me and so many others. A universal spirit, Archbishop Tutu was grounded in the struggle for liberation and justice in his own country, but also concerned with injustice everywhere. pic.twitter.com/qiiwtw8a5B

— Barack Obama (@BarackObama) December 26, 2021