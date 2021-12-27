Пандемія коронавірусу стала причиною того, що у світі з 2020 року понад 97 млн ​​людей опинилися за межею бідності, живучи менш ніж на $2 на день. Про це свідчать дані Світового банку.

З того часу покращень не відбулося.

– У глобальному масштабі зростання бідності, що відбулося в 2020 році через Covid-19, все ще зберігається, а кількість бідних, як і раніше, становитиме 97 млн ​​людей, – заявили економісти Світового банку.

Проте вони зазначили, що цього року загальний рівень бідності має знизитись.

За даними Світового банку, 2020 рік став найбільш невдачливим у боротьбі з глобальною бідністю: кількість дуже бідних людей у світі збільшилася вперше за більш ніж 20 років.

Кароліна Санчес-Парамо, директорка з питань бідності та справедливості Світового банку, порівняла пандемію зі стихійним лихом, яке швидко пошириться за межі свого епіцентру у Східній Азії.

– Ми знали, що насувається “цунамі”. Питання було не в тому, чи дійде цей [економічний шок] до інших регіонів, що розвиваються, а в тому, коли, – сказала вона.

Нерівність зростає

Навіть коли десятки мільйонів людей опинилися в злиднях, дуже багаті стали ще багатшими. За даними World Inequality Lab, минулого року мільярдери показали найбільший приріст свого статку за всю історію спостережень.

Шамеран Абед, виконавчий директор BRAC International, некомерційної організації, яка працює над скороченням бідності в Азії та Африці, вказав на розрив у рівні добробуту. За його словами, “три найбагатші людини світу можуть викорінити бідність на Землі”.

– Це не лише їхня відповідальність. Я просто говорю, що загалом ресурсів для вирішення проблеми достатньо, – зазначив Шамеран Абед.

Раніше Девід Біслі, директор Всесвітньої продовольчої програми ООН, сказав, що $6 млрд, або близько 2% капіталу Ілона Маска, може допомогти розв’язати проблему голоду у світі.

– Ці $6 млрд допомогли б 42 мільйонам людей, які буквально помруть, якщо ми їм не допоможемо, – додав Біслі.

Прірва у вакцинації

Прірва в закупівлях вакцин між бідними і багатими країнами стала серйозною проблемою, оскільки більшість багатих країн світу скуповують дози, яких більш ніж достатньо для вакцинації свого населення, і при цьому жодного разу не виконали своїх обіцянок – поділитися вакцинами з країнами, що розвивається.

За останні два роки уряди у всьому світі всіляко намагаються допомогти підтримати свою економіку.

У Світовому банку зазначають, що дуже важливо урядам не скорочувати програми соціального захисту населення до того моменту, як рівень зайнятості досягне допандемічного рівня.