Голова Чечні Кадиров заявив, що “приєднав” би Україну до Росії

Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, який є підконтрольним Кремлю, назвав Україну “територією Росії” та заявив про готовність “приєднати” нашу державу до РФ чи Чечні.

Таку заяву він зробив під час прес-конференції в Грозному. За словами Кадирова, якщо український лідер Володимир Зеленський продовжуватиме нинішню політику щодо Росії, то Україну потрібно буде приєднати до РФ.

Він також назвав українців “нашим народом” (тобто російським) та “нашою територією”.

– Моє глибоке переконання, що якщо пан Зеленський та його команда так поводитимуться, то Україну мають приєднати до нашої країни. Українці – наш народ, це наша територія, – стверджував під час прес-конференції Кадиров.

За словами голови Чечні, він би уже давно “приєднав” Україну, якби отримав таке доручення, але цьому стають на заваді державні домовленості.

– Якби мені доручили, то я давно вирішив би це питання: або приєднав би Чеченську Республіку до України, або давно забрав би, вирішив питання там. Але є державні нормативні правові домовленості, які не дозволяють приймати такі рішення, – оголосив Кадиров.

Він також поінформував, що після незаконного захоплення Росією українського Криму говорив, що “потрібно забрати Київ”, оскільки в західних країн начебто є інтерес розмістити в Україні свої військові бази та диктувати Москві умови.

На початку грудня західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія розглядає план захоплення двох третин території України. А для вторгнення може залучити 175 тис.солдатів.

Згідно з опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, 49,2% українців вважають реальною загрозу вторгнення російських військ на територію України.