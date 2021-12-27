Крит сколихнув землетрус: що відомо

Грецьке узбережжя сколихнув землетрус магнітудою 5,2 бали за шкалою Ріхтера.

Підземні поштовхи відчули мешканці острова Крит.

За даними Інституту геодинаміки, землетрус магнітудою в 5,4 бала спочатку відчувався ввечері, 26 грудня. Пізніше відбувся афтершок магнітудою 4,2.

Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Очаг залягав на глибині 6,3 кілометри.

За словами мера острова Кассос Міхаліс Еротокрітос, місцеві мешканці не скаржилися на наслідки землетрусу.

Нагадаємо, що наприкінці вересня на острові Кріт стався потужний землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера.

Упродовж кількох хвилин місцеві мешканці відчували підземні поштовхи по всьому острову.

Через землетрус люди у страху вибігали надвір, щоб убезпечити себе від травм.

Джерело: Ekathimerini