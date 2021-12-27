Озброєний чоловік біля Віндзорського замка: знайшли відео з погрозами вбити Єлизавету II

Поліцейські знайшли відеозапис, на якому чоловік у масці з арбалетом погрожує вбити королеву Великої Британії Єлизавету II.

Його знайшли у 19-річного озброєного чоловіка, якого два дні тому затримали біля Віндзорського замка. Цьогоріч королева святкувала Різдво 25 грудня в офіційній резиденції британських монархів.

На відеозаписі можна побачити, як людина у масці тримає арбалет, погрожуючи вбити члена королівської родини Єлизавету II заради помсти.

Чоловік зазначив, що має на увазі помсту за різанину Джалліанвала Баг, яка сталася у квітні 2019 року на території сучасної Індії, частина якої перебувала у складі Британської імперії.

За даними істориків, ця різанина вважається однією з найкривавіших в історії Великої Британії. За різними підрахунками, у той день загинули від 350 до понад 1,5 тис. людей.

Британська поліція підтвердила у коментарі іноземним ЗМІ, що правоохоронці надають оцінку відеозапису після затримання чоловіка з арбалетом біля Віндзорського замка. Однак у поліції не прокоментували, чи це був він або інша людина на відео.

Затримання чоловіка у Британії

У Великій Британії біля Віндзорського замка затримали чоловіка, який мав з собою зброю. У цьому місці цьогоріч королева Єлизавета II святкувала Різдво.

Йому вдалося потрапити на територію резиденції британських монархів через огорожу, якою він перебрався за допомогою мотузкової драбини.