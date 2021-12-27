Дослідження, проведене благодійною організацією Christian Aid, показало, що у 2021 році сталося 10 найекстремальніших погодних катаклізмів, кожне з яких завдало збитків більш ніж на $1,5 млрд.

Найбільших фінансових збитків було завдано ураганом Іда, який стався у США в серпні, і повінню в Європі в липні.

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У багатьох найбідніших регіонах світу повені та шторми стати причиною масової вимушеної міграції населення.

У серпні Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) у своїй доповіді зазначила, що найчастіше виникнення ураганів та тропічних циклонів пов’язане саме з впливом людини на клімат.

– Частка інтенсивних тропічних циклонів, середніх швидкостей вітру тропічних циклонів та пікових швидкостей вітру тропічних циклонів буде збільшуватись у глобальному масштабі з посиленням глобального потепління, – йдеться у дослідженні міжурядової групи.

Ураган Іда серед усіх катаклізмів цього року, за даними Christian Aid, завдав найбільших фінансових збитків. Тисячам жителів американського штату Луїзіана довелося залишити свої домівки.

Цей шторм викликав рясні дощі у низці штатів та міст. Близько 95 людей загинули, а економічні збитки оцінюються в $65 млрд.

Другою за фінансовою шкодою стала повінь у Німеччині, Франції та інших європейських країнах у липні 2021 року. Внаслідок стихії 240 людей загинули. Загальні збитки склали близько $43 млрд.

Згідно з дослідженням, більшість погодних катаклізмів сталися у розвинених країнах.

За даними британсько-американської страхової компанії Aon, 2021 рік стане четвертим випадком за п’ять років, коли глобальні природні катастрофи обійдуться більш ніж $100 млрд.

У звіті також задокументовано безліч інших природних катаклізмів, фінансові наслідки яких визначити складніше, але вплив яких на людей є значним.

Повінь у Південному Судані призвела до вимушеної міграції понад 800 000 людей. Ще понад 200 000 були змушені залишити свої будинки, щоб урятуватися від циклону Тауктае, який охопив на Індію, Шрі-Ланку та Мальдіви у травні.

У звіті наголошується на необхідності активізувати зусилля зі скорочення викидів вуглекислого газу, щоб зменшити вплив погодних умов у майбутньому. Він також закликає світових лідерів допомагати біднішим країнам, які зазнають величезних економічних втрат у результаті стихій.

Ще у вересні генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш на конференції Організації Об’єднаних Націй з питань клімату заявив, що світ знаходиться на межі катастрофи через різке підвищення середньорічної температури на всій земній кулі.