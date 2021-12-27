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У Британії віднесли Росію до трійки найбільш ворожих держав

Юлія Соколова редакторка стрічки
Деміан Хайндс

Російська Федерація входить до трійки найбільш ворожих країн, які загрожують безпеці Великої Британії.

Про це заявив в одному з інтерв’ю британський державний міністр з питань безпеки Деміан Хайндс.

Так, у відповідь на прохання журналіста назвати найбільш ворожі для Британії держави світу Хайндс перерахував три: Китай, Росію, а також Іран.

– Три країни, які я вам назвав, фізично мають у своєму розпорядженні людські ресурси. В них – широка присутність у кіберпросторі, і вони можуть розгортати масштабні сили. Вони можуть запускати й дійсно проводять інформаційні операції та беруть у них участь безліччю різноманітних способів, – розповів міністр.

Як зазначає видання, перелічені Хайндсом загрози можна розшифрувати таким чином: шпигуни на місцях, атаки в кіберпросторі, солдати в режимі готовності та кампанії з дезінформації.

Міністр додав, що є ще четверта держава, з боку якої Лондон вбачає загрози: Північна Корея (КНДР).

Під час інтерв’ю Деміан Хайндс висловився за оновлення законодавства Британії щодо протидії іноземним розвідкам, оскільки в деяких положеннях воно застаріло більш ніж на сто років.

У листопаді цього року начальник штабу оборони Великої Британії Ніколас Картер зазначав, що головна загроза безпеці країни зараз надходить від Росії.

Джерело: The Daily Telegraph

Фото: Getty Images

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