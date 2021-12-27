У Польщі припинено чергову спробу прориву біженців через кордон

У понеділок, 27 грудня, група біженців зробила чергову спробу прориву через кордон до Польщі з території Білорусі.

За словами польських прикордонників, це трапилося близько півночі, в районі населеного пункту Мельник.

Прорватися через кордон спробували 36 осіб. Вони атакували польських прикордонників, кидаючи у них каміння. Уточнюється, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Це сталося наступного дня після того, як кордон спробували перетнути шість біженців, проте їх затримали.

Нагадаємо, через міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні Польща у жовтні виділила $404 млн на будівництво стіни вздовж кордону з Білоруссю.

Таких заходів було вжито для того, щоб стримати потік мігрантів. Зокрема, було наказано побудувати паркан із колючого дроту заввишки 2,5 м.

Більше того, прикордонники з польського боку мають право виганяти іноземців у разі спроби незаконного перетину кордону.