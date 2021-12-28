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Говорили про Україну: Столтенберг розкрив деталі перемовин із главою МЗС Британії

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Єнс Столтенберг

Країни НАТО готові до діалогу з Росією щодо нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

Таку заяву під час телефонної розмови з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зробив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг.

– Поговорив з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про продовження та незрозуміле нарощування сил Росією в Україні, – зазначив Столтенберг на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

За словами генсека НАТО, він оголосив своїй співрозмовниці про те, що країни Північноатлантичного Альянсу готові обговорити у Кремлі все, що відбувається вздовж українського кордону.

Він також додав під час розмови, що у питанні російсько-українського конфлікту дії НАТО мають оборонний характер.

Нагадаємо, раніше Столтенберг закликав Росію перед святами знизити рівень напруженості у регіоні та відвести війська від українського кордону.

Він також висловив готовність до діалогу з РФ щодо цієї ситуації.

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Більш того, генсек НАТО звернув увагу на те, що не бачить, щоб Москва почала уповільнювати нарощування своїх сил.

Джерело: Twitter Єнса Столтенберга

Фото: Depositphotos

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