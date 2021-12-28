Верховний суд Росії у вівторок, 28 грудня, ухвалив рішення про ліквідацію міжнародного історико-просвітницького, правозахисного та благодійного товариства Меморіал.

Таким чином суд задовільнив вимогу генпрокуратури РФ. Згідно з судовим рішенням, російська правозахисна організація Міжнародний Меморіал та її регіональні підрозділи повинні бути ліквідовані.

Люди, які прийшли під будівлю суду, щоб підтримати організацію, зустріли це рішення вигуками: Ганьба! Протягом дня російські силовики затримали кількох людей за спроби розгорнути плакати на підтримку Меморіалу.

На улице у Верховного суда собравшиеся кричат «Позор» на решение о ликвидации «Международного Мемориала»* *внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента pic.twitter.com/z0TAUrs9FK — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 28, 2021

У здания Верховного суда, где рассматривается иск против «Международного Мемориала»*, продолжаются задержания пикетчиков. Фото: Анастасия Цицинова / для «Новой» *Внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента pic.twitter.com/sCUoKqU2Qs — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 28, 2021

Раніше організацію Міжнародний Меморіал внесли в РФ до так званого списку “іноземних агентів” (ще в 2016 році). Згідно із російським законодавством, так маркують організації та ЗМІ, які, на думку влади РФ, здійснюють свою діяльність в інтересах інших держав.

Приводом для звернення генпрокуратури до Верховного суду РФ якраз і стало звинувачення на адресу Меморіалу в начебто порушенні вимог про маркування публікацій позначкою “іноземний агент”.

Задерживали сегодня в том числе так pic.twitter.com/S8CmmtOmbb — Memorial (@MemorialMoscow) December 28, 2021

Новые задержания у Верховного суда Фото: Давид Френкель, Медиазона pic.twitter.com/gw2fNNKUCy — ОВД-Инфо (@OvdInfo) December 28, 2021

Що відомо про судове переслідування Меморіалу

Загалом було подано два позови, оскільки російська прокуратура вирішила добитися ліквідації одразу двох структур Меморіалу.

Перший позов був поданий генпрокуратурою РФ до Верховного суду і стосувався ліквідації правозахисного товариства Міжнародний Меморіал.

Другий позов поданий московською прокуратурою до Мосміськсуду і спрямований на ліквідацію правозахисного центру Меморіал. Він є дочірньою організацією Міжнародного Меморіалу та окремою юрособою, що спеціалізується на викритті репресій у РФ. Правозахисний центр також було визнано “іноземним агентом” – ще в 2014 році.

Приводом для обох позовів були вказані начебто грубі порушення законодавства про іноземних агентів. Крім того, в генпрокуратурі РФ стверджували, що організація нібито займається політичною діяльністю для впливу на державні рішення та формування суспільної думки.

Під час сьогоднішнього засідання Верховного суду РФ представник прокуратури стверджував, що Меморіал змінив напрям діяльності та “замість пам’яті про славетне минуле змушує каятися за радянське минуле”. Сторона обвинувачення наполягала, що організація зараз становить загрозу для суспільства, оскільки начебто спекулює на темі політичних репресій, спотворює історичну пам’ять (зокрема про Другу світову війну) та “створює брехливий образ СРСР як терористичної держави”.

Водночас сторона захисту наголошувала на відсутності законних підстав для ліквідації Меморіалу.

Сьогодні Верховний суд РФ виніс рішення про ліквідацію Міжнародного Меморіалу. А завтра, 29 грудня, відбудеться судове засідання щодо правозахисного центру Меморіал.

Що кажуть представники Меморіалу

Міжнародний Меморіал відкидає всі претензії російської генпрокуратури.

– Справжня причина закриття Меморіалу полягає в тому, що прокуратурі не подобається робота організації з реабілітації жертв радянського терору, – наголосила в коментарі американському телеканалу CNN адвокат Тетяна Глушкова.

Організація планує оскаржити сьогоднішнє судове рішення як у російських судах, так і в Європейському суді з прав людини.

– Рішення Верховного суду ще раз підтвердило, що історія політичного терору, який організовує і спрямовує державна влада, залишається для Росії… гострою проблемою сучасності… Безперечно, ми будемо опротестовувати рішення Верховного суду РФ усіма доступними нам шляхами. І ми знайдемо законні засоби продовжувати нашу роботу. Меморіал – це не організація, це навіть не громадський рух. Меморіал – це потреба громадян Росії у правді про її трагічне минуле, про долі багатьох мільйонів людей. І “ліквідувати” цю потребу нікому не вдасться, – наголошується в заяві організації.

Що відомо про Міжнародний Меморіал

Міжнародний Меморіал – це одна з найавторитетніших правозахисних організацій в Російській Федерації.

Історія створення цієї організації сягає серпня 1989 року. Тоді в Москві виникла ініціативна група За увічнення пам’яті жертв репресій (Меморіал). Вона дала початок низці регіональних організацій та груп.

Організацію Меморіал було створено за участю правозахисника, дисидента, лауреата Нобелівської премії миру Андрія Сахарова. Саме він був першим головою громадської ради Меморіалу.

У 1989 році відбулася установча конференція історико-просвітницького товариства Меморіал.

Організація Міжнародний Меморіал займається дослідженням політичних репресій в СРСР, а також у сучасній Росії. Крім того, вона сприяє реабілітації людей, які зазнали політичних репресій.