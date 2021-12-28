Якщо співпадуть п’ять умов: західні ЗМІ про ймовірність нападу РФ на Україну

На тлі підготовки зустрічі Ради НАТО-Росія, яка планується на 12 січня, Кремль продовжує нарощувати військову присутність уздовж кордонів із Україною, а західні ЗМІ прогнозують можливі сценарії розвитку подій, зокрема щодо нападу РФ на Україну.

Політолог, співробітник Інституту Newlines Євген Чаусовський вважає вторгнення РФ в Україну малоймовірним. У колонці для Foreign Policy він пояснює, що Кремль, ухвалюючи рішення про напад на пострадянські країни, завжди орієнтувався на п’ять стратегічних змінних: привід, місцева підтримка, очікувана військова реакція, технічна спроможність та відносно малі очікувані політичні й економічні втрати, “особливо, коли йдеться про невійськові відповіді на вторгнення, такі як санкції чи дипломатичні обмеження”.

– Якщо всі ці фактори присутні, ймовірність російського військового втручання набагато вища. Оскільки, якщо Росія грає неправильно, вона платить дуже високу ціну, – наголосив Чаусовський, нагадавши про вторгнення Росії в Грузію у 2008 році та на Донбас у 2014-му.

На його думку, зараз у Путіна немає конкретної мети, чого він може досягнути, якщо вторгнеться в Україну. Більш того, таке рішення може мати зворотний ефект і підштовхнути Україну ще ближче до НАТО.

– Однак це не виключає альтернативних, нетрадиційних військових заходів з боку Росії. Це може спричинити різні аспекти гібридної війни, такі як прихована діяльність, політичні маніпуляції, кібератаки, пропаганда та дезінформація, включаючи сигнали про потенційне вторгнення, яке ми спостерігаємо зараз, – вважає Чаусовський.

Хоча він не відкидає можливості вторгнення у разі зміни умов. Щоправда, як зауважив політолог, спираючись на цю структуру, можна не тільки зрозуміти військове втручання Росії в Україні та інших місцях колишнього радянського простору, але й передбачити їх завчасно.

Водночас Voice of America, цитуючи Ендрю Маршала з Атлантичної ради, дослідницької групи, що базується в США, пише, що геополітичні ставки швидко зростають:

– Результат цієї суперечки може значно переписати умови безпеки на європейському континенті для цілого покоління – так само, як рішення 1990-х років після закінчення холодної війни.

За його словами, позитивний результат підкреслить силу США у протистоянні авторитаризму “під дулом зброї”, а провал свідчитиме про слабкість американців та розвал трансатлантичного партнерства.

До речі, у понеділок, 27 грудня, США подали сигнал РФ, що готові діяти в разі чого. Видання Forbes пише, два американських літаки-розвідники демонстративно пролетіли над східною Україною за 60 км від території, контрольованої проросійськими бойовиками.

Оглядач Девід Екс наголосив, що це одна з перших місій, яку ВВС США відкрито здійснили в українському повітряному просторі, не вимикаючи транспондери.

– Місія була більш, ніж спроба стеження за російськими силами. Це була заява адміністрації Байдена до режиму Путіна, – підсумував Екс.

Українська розвідка 28 грудня повідомила, що Росія продовжує нарощування бойової готовності своїх окупаційних військ на українському Донбасі. Йдеться про поставки озброєння, техніки та пального до частин двох армійських корпусів.

Все це приховано доставляється як залізничним та автомобільним транспортом, так і з використанням так званих гуманітарних конвоїв.

Крім того, за оцінками РНБО, на відстані 200 км від українського кордону перебувають близько 122 тис. російських військових, а на відстані 400 км – ще 143,5 тис. військових.