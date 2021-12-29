Повідомляється, що жінка спочатку піднялася на гору канатною дорогою, а далі до вершини пішла пішки. Вона була одягнена в одяг для катання на лижах, але він не підходив для походів у зимові гори: не було спеціального взуття з льодоступами, жінка не мала з собою льодоруба.

Якоїсь миті туристка зрозуміла, що вона не може далі йти, і повернутися своїми слідами теж не в змозі. По обидва боки були схили. А своїм одним невірним рухом жінка могла спровокувати лавину та впасти з гори разом із нею.

За словами рятувальників, знайти туристку на горі допомогла її яскраво-рожева куртка, яку було легко видно. Вертоліт, що прилетів на місце, евакуював жінку.

Варто зазначити, що кілька днів поспіль місцева служба порятунку попереджала про складні погодні умови та закликала туристів утриматися від походу в гори.

За повідомленням видання Polsat News, жінка впала і нібито знепритомніла. Свідки події викликали рятувальників, гелікоптер яких доправив її до лікарні. У туристки діагностували садна та забої.

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Джерело: RMF24