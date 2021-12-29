Індійський уряд заблокував можливість благодійній організації матері Терези отримувати кошти з-за кордону. Раніше поліція щодо організації розпочала розслідування за нібито образу релігійних почуттів індусів.

Зазначається, що у Індії наростає нетерпимість до християн.

Організація Місіонери милосердя була заснована матір’ю Терезою у 1950 році та має мережу притулків по всій Індії. Організацією керують черниці. Тепер без закордонного фінансування неможливо буде допомагати бідним.

Зазначається, що рішення про припинення фінансування ухвалило міністерство внутрішніх справ Індії у день Різдва, 25 грудня.

За два тижні до того індуїстські прихильники звинуватили благодійну організацію у примусовому оберненні індуїстів у християнство в будинку для дівчаток у Вадодарі у штаті Гуджарат. Повідомляється, що бідних молодих жінок нібито заманювали, змушували читати християнські тексти і молитви.

– Організація займалася діяльністю, спрямованою на те, щоб навмисне зачепити релігійні почуття індусів. Дівчат заманюють прийняти християнство, змушуючи носити хрест на шиї та читаючи Біблію. Це є замахом на злочин із метою примусити дівчат до релігійного обернення у християнство, – йдеться у повідомленні, поданому до поліції.

В останні місяці християнські пастори зазнали нападів, а церковні служби переривали.