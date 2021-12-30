У США ще раз заявили про готовність ввести санкції щодо Росії у разі її нападу на Україну

У США напередодні телефонної розмови лідерів держав Джо Байдена та Володимира Путіна ще раз заявили про готовність надати допомогу Києву та вводити санкції щодо Росії у разі її нападу на Україну.

Як сказав високопоставлений представник адміністрації США, його країна готова до жорсткіших санкцій у випадку, якщо Росія загострить ситуацію в Україні.

– США готові допомагати Україні у разі подальших наступальних дій, – сказав він.

ЗМІ додають, що, за словами високопоставленого співробітника Білого дому, США також розробили плани щодо зміцнення сил НАТО у Східній Європі у тому випадку, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Раніше верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз хоче брати участь у переговорах США та РФ щодо України та безпеки.

До цього повідомлялося, що переговори США та Росії намічені на 10 січня 2022 року. Вони, як планувалось, мають бути присвячені контролю над ядерним озброєнням та зростанню напруги біля кордонів України.

Також очікується, що представники РФ та НАТО проведуть переговори 12 січня.