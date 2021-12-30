Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

У США ще раз заявили про готовність ввести санкції щодо Росії у разі її нападу на Україну

Абрамова Юлія редакторка стрічки
У США ще раз заявили про готовність ввести санкції щодо Росії у разі її нападу на Україну

У США напередодні телефонної розмови лідерів держав Джо Байдена та Володимира Путіна ще раз заявили про готовність надати допомогу Києву та вводити санкції щодо Росії у разі її нападу на Україну.

Як сказав високопоставлений представник адміністрації США, його країна готова до жорсткіших санкцій у випадку, якщо Росія загострить ситуацію в Україні.

– США готові допомагати Україні у разі подальших наступальних дій, – сказав він.

ЗМІ додають, що, за словами високопоставленого співробітника Білого дому, США також розробили плани щодо зміцнення сил НАТО у Східній Європі у тому випадку, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Читайте
Байден та Путін проведуть переговори 30 грудня – Білий дім

Раніше верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз хоче брати участь у переговорах США та РФ щодо України та безпеки.

До цього повідомлялося, що переговори США та Росії намічені на 10 січня 2022 року. Вони, як планувалось, мають бути присвячені контролю над ядерним озброєнням та зростанню напруги біля кордонів України.

Також очікується, що представники РФ та НАТО проведуть переговори 12 січня.

Джерело: Bloomberg

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка