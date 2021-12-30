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Удар по свободі слова: глава МЗС Британії засудила ліквідацію Меморіалу в Росії

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Удар по свободі слова: глава МЗС Британії засудила ліквідацію Меморіалу в Росії

Ліквідація правозахисного центру Меморіал та міжнародного Меморіалу в Британії вважають черговим ударом по свободі слова в Росії.

Як заявила міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс, Меморіал десятиліттями невпинно працював над тим, щоб зловживання радянського періоду ніколи не були забуті.

– Його закриття – це черговий лякаючий удар по свободі слова в Росії, – написала вона.

Мосміськсуд ліквідував правозахисний центр Меморіал 29 грудня за позовом прокуратури Москви. Напередодні Верховний суд за позовом Генпрокуратури також ліквідував міжнародний Меморіал — історико-просвітницьке суспільство, яке з 1987 року займалося вивченням репресій радянського часу.

Формально правозахисну групу ліквідували за те, що вона не помітила низку повідомлень у соціальних мережах своїм офіційним статусом “іноземний агент”. Це позначення було надано у 2016 році для отримання фінансування з-за кордону.

У прокуратурі заявили, що міжнародний Меморіал нібито спотворює пам’ять про Велику Вітчизняну війну та створює брехливий образ СРСР як терористичної держави. Крім того, правозахисна група отримує гроші від Заходу за те, щоб зосередити увагу на радянських злочинах, а не на “славному минулому”.

Правозахисна організація Amnesty International засудила рішення про ліквідацію Меморіалу та назвала це образою пам’яті жертв радянського ГУЛАГу.

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