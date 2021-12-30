Удар по свободі слова: глава МЗС Британії засудила ліквідацію Меморіалу в Росії

Ліквідація правозахисного центру Меморіал та міжнародного Меморіалу в Британії вважають черговим ударом по свободі слова в Росії.

Як заявила міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс, Меморіал десятиліттями невпинно працював над тим, щоб зловживання радянського періоду ніколи не були забуті.

– Його закриття – це черговий лякаючий удар по свободі слова в Росії, – написала вона.

Deeply concerned by liquidation of Russian human rights group Memorial by ???????? courts. Memorial has worked tirelessly for decades to ensure abuses of Soviet era are never forgotten. Its closure is another chilling blow to freedom of expression in Russia. — Liz Truss (@trussliz) December 29, 2021

Мосміськсуд ліквідував правозахисний центр Меморіал 29 грудня за позовом прокуратури Москви. Напередодні Верховний суд за позовом Генпрокуратури також ліквідував міжнародний Меморіал — історико-просвітницьке суспільство, яке з 1987 року займалося вивченням репресій радянського часу.

Формально правозахисну групу ліквідували за те, що вона не помітила низку повідомлень у соціальних мережах своїм офіційним статусом “іноземний агент”. Це позначення було надано у 2016 році для отримання фінансування з-за кордону.

У прокуратурі заявили, що міжнародний Меморіал нібито спотворює пам’ять про Велику Вітчизняну війну та створює брехливий образ СРСР як терористичної держави. Крім того, правозахисна група отримує гроші від Заходу за те, щоб зосередити увагу на радянських злочинах, а не на “славному минулому”.