Удар по свободі слова: глава МЗС Британії засудила ліквідацію Меморіалу в Росії

Ліквідація правозахисного центру Меморіал та міжнародного Меморіалу в Британії вважають черговим ударом по свободі слова в Росії.

Як заявила міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс, Меморіал десятиліттями невпинно працював над тим, щоб зловживання радянського періоду ніколи не були забуті.

Deeply concerned by liquidation of Russian human rights group Memorial by ???????? courts. Memorial has worked tirelessly for decades to ensure abuses of Soviet era are never forgotten. Its closure is another chilling blow to freedom of expression in Russia.

