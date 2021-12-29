Сенсаційна заява пролунала минулого тижня з Москви. Уперше за майже 8 років війни Путін прямо заявив, що готовий іти у відкритий наступ на Україну. Мовляв, через дії США та НАТО, які господар Кремля вважає агресивними.

Ці слова багато хто сприйняв як ультиматум і пряму погрозу розпочати велику війну проти України, на кордонах якої Росія методично концентрує війська та озброєння.

Тривожним дзвіночком стала і заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Він побачив на Донеччині 120 співробітників американських приватних військових компаній. І не з якимись там Javelin, а з хімічною зброєю.

У Пентагоні російські заяви про хімічну зброю назвали відверто брехливими. І заявили, що навіть обговорювати їх не збираються.

Насправді мета подібних вкидів шита білими нитками. Саме після хімічної атаки проти мирного населення, яку здійснили війська підтримуваного Росією сирійського диктатора Башара Асада, американці завдали по Сирії удар крилатими ракетами Томагавк.

Тож чи не планує Кремль розіграти подібний хімічний сценарій в Україні? Через відкриті погрози Путіна та дивні заяви Шойгу загроза прямого російського вторгнення набуває усе більш несподіваних форм. Але за крок до війни ми жили увесь цей рік.

Навесні соцмережами почали ширитися десятки аматорських відео з пересуванням російських підрозділів поблизу або в напрямку українських кордонів.

На сполох забили навіть за океаном. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав маневри росіян безпрецедентними.

У Москві пояснили свою військову активність навчаннями.

Проте Пентагон констатував, що з таким масштабом та характером пересування військ навчання не проводять, так готуються наступати. А в Україні заговорили про загрозу нового вторгнення.

Одразу після телефонної розмови Байдена з Путіним Росія згорнула надмірну активність біля наших кордонів і частково відвела війська.

А вже в червні американський та російський президенти зустрілися віч-на-віч у Женеві.

Утім, рутинна дипломатична робота тривала недовго. Восени господарю Кремля знову забракло драйву.

Наприкінці жовтня одразу кілька впливових американських видань повідомили про новий виток концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

А розвідка повідомила про можливий наступ росіян уже в січні-лютому прийдешнього року.

Тоді США та Євросоюз узгодили новий пакет антиросійських санкцій на випадок ескалації агресії проти України.

Володимир Путін зажадав юридичних гарантій не розширення НАТО на схід. Насамперед, за рахунок України. Згодом МЗС Росії навіть оприлюднило проект відповідної угоди.

Рішучість домогтися свого Росія підкреслює військовою активністю на наших кордонах.

Фактично триває відвертий шантаж: прийміть наші умови, інакше ми вдаримо по Україні.

У Міністерстві оборони констатують, що після відеоперемовин Джо та Володимира напруга не спала. Тож Збройні Сили – напоготові.

Зрештою, НАТО підвищило готовність Сил швидкого реагування в Європі. Але надання Україні новітньої зброї, зокрема протиракетної, наші західні партнери наразі тільки обговорюють. Головна ставка все ж – на дипломатичне врегулювання. Вимоги Путіна про не розширення НАТО у Вашингтоні та Брюсселі назвали неприйнятними.

То чи буде велика війна? Залежатиме від реакції Заходу на безапеляційні ультиматуми Кремля. І тут головне, щоби ціною миру не стала капітуляція України та всього цивілізованого світу перед брутальною погрозою застосування сили.