Державний секретар США Ентоні Блінкен провів перемовини із головами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії. Однією з ключових тем була ситуація довкола України.

Про це поінформували в прес-службі Держдепартаменту США.

У переговорах взяли участь міністри закордонних справ Франції – Жан-Ів Ле Дріан, Німеччини – Анналена Бербок та Британії – Елізабет Трасс.

Вони обговорили стримування подальших агресивних дій Росії проти України.

– Вони обговорили важливість продовження координації для стримування будь-якої подальшої агресії Росії проти України, а також підтвердили консенсус між союзниками та партнерами щодо того, що РФ зіткнеться з масштабними наслідками та заплатить чималу ціну за подібні дії, – наголосили в Держдепі.

Крім того, Блінкен і голови МЗС трьох країн підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Іншими темами перемовин були: темпи розвитку ядерної програми Іраном, відносини Литви з Китаєм, а також ситуація з організацією виборів у Лівії.

Як відомо, сьогодні повинні відбутися перемовини президента США Джо Байдена з лідером Росії Володимиром Путіним. Серед тем буде нарощування військової потужності РФ на кордоні з Україною.

Згодом Байден поспілкується із президентом України Володимиром Зеленським, проте точна дата поки не озвучувалася.

Напередодні ж із Зеленським провів перемовини держсекретар США Ентоні Блінкен. Вони обговорили ситуацію на Донбасі та можливий напад РФ.

Як нещодавно наголошувала віце-президент США Камала Гарріс, Вашингтон готовий запровадити небачені досі санкції проти РФ в разі її вторгнення в Україну.

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Джерело: Держдепартамент США