Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Блінкен обговорив з головами МЗС Британії, Німеччини та Франції шляхи стримування агресії РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів перемовини із головами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії. Однією з ключових тем була ситуація довкола України.

Про це поінформували в прес-службі Держдепартаменту США.

У переговорах взяли участь міністри закордонних справ Франції – Жан-Ів Ле Дріан, Німеччини – Анналена Бербок та Британії – Елізабет Трасс.

Вони обговорили стримування подальших агресивних дій Росії проти України.

– Вони обговорили важливість продовження координації для стримування будь-якої подальшої агресії Росії проти України, а також підтвердили консенсус між союзниками та партнерами щодо того, що РФ зіткнеться з масштабними наслідками та заплатить чималу ціну за подібні дії, – наголосили в Держдепі.

Крім того, Блінкен і голови МЗС трьох країн підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Іншими темами перемовин були: темпи розвитку ядерної програми Іраном, відносини Литви з Китаєм, а також ситуація з організацією виборів у Лівії.

Як відомо, сьогодні повинні відбутися перемовини президента США Джо Байдена з лідером Росії Володимиром Путіним. Серед тем буде нарощування військової потужності РФ на кордоні з Україною.

Згодом Байден поспілкується із президентом України Володимиром Зеленським, проте точна дата поки не озвучувалася.

Напередодні ж із Зеленським провів перемовини держсекретар США Ентоні Блінкен. Вони обговорили ситуацію на Донбасі та можливий напад РФ.

Як нещодавно наголошувала віце-президент США Камала Гарріс, Вашингтон готовий запровадити небачені досі санкції проти РФ в разі її вторгнення в Україну.

Читайте
Держдеп підтвердив дати переговорів з РФ у трьох форматах

Джерело: Держдепартамент США

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка