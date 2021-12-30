Найбільша фінансово-кредитна група в Іспанії Santander на Різдво, 25 грудня, помилково перерахувала понад $175 млн на 75 тис. рахунків.

Наразі співробітники банку поспішають повернути гроші. Але робота ускладнюється тим, що більшість коштів була депонована на рахунки в банках-конкурентів.

Помилка виникала, коли платежі з двох тисяч бізнес-рахунків проводилися двічі.

– Ми перепрошуємо, що через технічну проблему деякі платежі від наших корпоративних клієнтів були неправильно дубльовані на рахунках одержувачів, – йдеться у заяві банку.

Так, через помилку деяким людям фактично двічі платили з рахунку роботодавця.

Один менеджер із заробітної плати, який попросив не називати його імені, сказав BBC News, що ця помилка “зруйнувала Різдво”.

– Це зіпсувало мені відпустку, бо я думав, що заплатив сотні тисяч помилково – я думав, що зробив щось не так. Я думав, що це тільки я, і що матиму проблеми на роботі, – сказав він.

В іспанському банку заявили, що вже розпочали переговори з фінустановами, до яких входять Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank та Virgin Money.

Раніше повідомлялося, що популярний інформаційний сайт CoinMarketCap помилково відображав вартість криптовалют. Так, вартість біткоїну була $814 млрд.