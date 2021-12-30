37-річний китаєць, викрадений у віці чотирьох років, знайшов свою біологічну матір за допомогою карти, яку намалював по пам’яті.

Намальована від руки карта допомогла поліції визначити, де він народився, і врешті-решт допомогла чоловікові возз’єднатися зі своїми біологічними батьками. Про це пише видання South China Morning Post.

Лі, який не пам’ятає свого справжнього імені, народився в провінції Юньнань на південному заході Китаю, але був викрадений ще маленькою дитиною своїм сусідом і вивезений до провінції Хенань у центральному Китаї, майже 2000 км від свого будинку. Там дитину продали до родини.

Лі, який тепер має власну сім’ю, надав владі зразок крові і спробував намалювати щось, що допомогло б йому згадати рідне село.

Поліція зрештою звузила коло пошуків до села Чжаотун, розташованого неподалік гірського міста в провінції Юньнань.

Правоохоронці знайшли жінку, яка, ймовірно, була матір’ю, а аналіз ДНК згодом підтвердив, що Лі є її сином. Повідомляється, що чоловік зустрінеться з матір’ю 1 січня 2022 року. Батька Лі більше немає в живих.

Раніше повідомлялося, що у столиці Китаю Пекіні суд зобов’язав чоловіка виплатити матеріальну компенсацію колишній дружині. Жінка отримає 50 тис. юанів (понад 216 тис. грн) за хатню роботу, яку вона виконувала безкоштовно за п’ять років у шлюбі.

Джерело: South China Morning Post