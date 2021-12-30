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Китаєць знайшов маму за намальованою від руки мапою через 33 роки після викрадення

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Китаєць знайшов маму за намальованою від руки мапою через 33 роки після викрадення

37-річний китаєць, викрадений у віці чотирьох років, знайшов свою біологічну матір за допомогою карти, яку намалював по пам’яті.

Намальована від руки карта допомогла поліції визначити, де він народився, і врешті-решт допомогла чоловікові возз’єднатися зі своїми біологічними батьками. Про це пише видання South China Morning Post.

Лі, який не пам’ятає свого справжнього імені, народився в провінції Юньнань на південному заході Китаю, але був викрадений ще маленькою дитиною своїм сусідом і вивезений до провінції Хенань у центральному Китаї, майже 2000 км від свого будинку. Там дитину продали до родини.

Лі, який тепер має власну сім’ю, надав владі зразок крові і спробував намалювати щось, що допомогло б йому згадати рідне село.

Поліція зрештою звузила коло пошуків до села Чжаотун, розташованого неподалік гірського міста в провінції Юньнань.

Правоохоронці знайшли жінку, яка, ймовірно, була матір’ю, а аналіз ДНК згодом підтвердив, що Лі є її сином. Повідомляється, що чоловік зустрінеться з матір’ю 1 січня 2022 року. Батька Лі більше немає в живих.

Раніше повідомлялося, що у столиці Китаю Пекіні суд зобов’язав чоловіка виплатити матеріальну компенсацію колишній дружині. Жінка отримає 50 тис. юанів (понад 216 тис. грн) за хатню роботу, яку вона виконувала безкоштовно за п’ять років у шлюбі.

Джерело: South China Morning Post

Фото: Pixabay

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