На острові Кадьяк, що в південній частині Аляски, температура повітря під час припливу досягла +19,4°C, що є найвищим показником у грудні, коли-небудь зафіксованим у регіоні.

За даними метеорологів, на Кадьяку було тепліше, ніж того ж дня у Південній Каліфорнії. Ця температура насправді дивує, тому що Аляска в цей час року отримує дуже мало сонячного світла. Сонце знаходиться над горизонтом лише близько шести годин на день. Воно підіймається близько 10.00 і сідає майже одразу після 16.00.

Попередній температурний рекорд на Алясці зареєстрували у 1953 році.

Виняткове потепління на Алясці різко контрастує з погодою на півночі США, де температури набагато нижчі за норму. Але всі ці крайнощі пов’язані.

????The Kodiak Tide Gauge station recorded an amazing 67°F yesterday. This is a new statewide temperature record for December. The Kodiak Airport recorded 65°F. This broke their monthly record by 9°F! The weather balloon launched at the same time confirms these amazing readings. pic.twitter.com/IuTPCGOrFU

— NWS Alaska Region (@NWSAlaska) December 27, 2021