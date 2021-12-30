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На Алясці у грудні зареєстрували температурний рекорд +19,4°C

Марта Бондаренко редакторка стрічки
аляска

На острові Кадьяк, що в південній частині Аляски, температура повітря під час припливу досягла +19,4°C, що є найвищим показником у грудні, коли-небудь зафіксованим у регіоні.

За даними метеорологів, на Кадьяку було тепліше, ніж того ж дня у Південній Каліфорнії. Ця температура насправді дивує, тому що Аляска в цей час року отримує дуже мало сонячного світла. Сонце знаходиться над горизонтом лише близько шести годин на день. Воно підіймається близько 10.00 і сідає майже одразу після 16.00.

Попередній температурний рекорд на Алясці зареєстрували у 1953 році.

Виняткове потепління на Алясці різко контрастує з погодою на півночі США, де температури набагато нижчі за норму. Але всі ці крайнощі пов’язані.

– Надзвичайно висока температура в грудні може бути пов’язана з тією самою особливістю, яка принесла холодну зимову погоду на Тихоокеанський північний захід та Північну Каліфорнію. Зона високого тиску закріплена в північній частині Тихого океану, за кількасот миль на південь від затоки Аляска. Цей високий тиск викликає потік навколо неї за годинниковою стрілкою, який втягує тепліше тропічне повітря з Тихого океану на його західній стороні, на Аляску, – сказав метеоролог Брендон Міллер.

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Саме це спричинило рекордне тепло на Алясці.

У Лос-Анджелесі 26 грудня було +15°C. У Палм-Спрінгс та Сан-Дієго також було холодніше, ніж на острові Кадьяк – близько 18°C.

У вересні генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш на конференції Організації Об’єднаних Націй з питань клімату заявив, що світ знаходиться на межі катастрофи через різке підвищення середньорічної температури на всій земній кулі.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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