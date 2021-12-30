Минулої доби групи нелегальних мігрантів знову намагалися потрапити до Польщі з території Білорусі. При цьому співробітники білоруських спецслужб влаштували чергову провокацію.

Про це поінформували в Прикордонній службі Польщі.

Згідно з повідомленням, у середу, 29 грудня, білоруські служби пошкодили огорожу на кордоні та засліплювали польські патрулі лазерами.

Як поінформувала в коментарі польському агентству РАР, речниця Прикордонної служби Анна Міхальська, інцидент трапився на ділянці кордону у Черемсі.

Саме там удень 29 грудня білоруси пошкодили огорожу.

– Білоруські солдати пошкодили прикордонну інфраструктуру, хоча польські чиновники неодноразово закликали їх припинити подібні дії, – зазначила Міхальська.

Вона уточнила, що ввечері того ж дня білоруси повернулися та влаштували провокацію на цій же ділянці: намагалися засліпити польських офіцерів лазерами.

Загалом протягом минулої доби з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 22 особи.

Wczoraj tj.29.12 gr.????????????????próbowały nielegalnie przekroczyć 22 osoby.

Na odcinku ochranianym przez #PSGCzeremcha służby białoruskie uszkadzały concertinę oraz oślepiały polskie patrole laserami. Na odcinku #PSGMielnik grupa 10 cudzoziemców próbowała przekroczyć gr. używając kładki. pic.twitter.com/DVfbVljKSV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 30, 2021

Від початку року було зафіксовано близько 40 тис. спроб нелегального проникнення на територію Польщі.

Як відомо, восени цього року через міграційну кризу суттєво загострилася ситуація на кордоні між Польщею та Білоруссю. Нелегальні мігранти вже неодноразово намагалися прорватися до Польщі.

У створенні кризи на кордоні з Євросоюзом звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Це розцінюють як метод тиску на Євросоюз.

На початку грудня США, Євросоюз, Канада та Велика Британія запровадили санкції проти Білорусі через міграційну кризу.

Джерело: Прикордонна служба Польщі, РАР, Польське радіо

Фото: Прикордонна служба Польщі