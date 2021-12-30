Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Сліпили лазерами: білоруські служби влаштували нову провокацію на кордоні Польщі

Юлія Соколова редакторка стрічки
кордон Польщі

Минулої доби групи нелегальних мігрантів знову намагалися потрапити до Польщі з території Білорусі. При цьому співробітники білоруських спецслужб влаштували чергову провокацію.

Про це поінформували в Прикордонній службі Польщі.

Згідно з повідомленням, у середу, 29 грудня, білоруські служби пошкодили огорожу на кордоні та засліплювали польські патрулі лазерами.

Як поінформувала в коментарі польському агентству РАР, речниця Прикордонної служби Анна Міхальська, інцидент трапився на ділянці кордону у Черемсі.

Саме там удень 29 грудня білоруси пошкодили огорожу.

– Білоруські солдати пошкодили прикордонну інфраструктуру, хоча польські чиновники неодноразово закликали їх припинити подібні дії, – зазначила Міхальська.

Вона уточнила, що ввечері того ж дня білоруси повернулися та влаштували провокацію на цій же ділянці: намагалися засліпити польських офіцерів лазерами.

Загалом протягом минулої доби з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 22 особи.

Від початку року було зафіксовано близько 40 тис. спроб нелегального проникнення на територію Польщі.

Як відомо, восени цього року через міграційну кризу суттєво загострилася ситуація на кордоні між Польщею та Білоруссю. Нелегальні мігранти вже неодноразово намагалися прорватися до Польщі.

У створенні кризи на кордоні з Євросоюзом звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Це розцінюють як метод тиску на Євросоюз.

На початку грудня США, Євросоюз, Канада та Велика Британія запровадили санкції проти Білорусі через міграційну кризу.

Читайте
Міграційну кризу на кордонах Євросоюзу підтримує Москва – Дуда

Джерело: Прикордонна служба Польщі, РАР, Польське радіо

Фото: Прикордонна служба Польщі

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка