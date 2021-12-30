У порту Роттердама конфіскували понад 1,5 тонни кокаїну

У минулу середу нідерландська митниця перехопила 1 686 кг кокаїну у порту Роттердама. Вулична вартість наркотиків становить майже €126,5 млн. Про це напередодні повідомила Служба прокуратури (ОМ).

Кокаїн був знайдений у трьох різних контейнерах. Більша частина товару, а саме 1 515 кг, була захована між какао-бобами. У прокуратурі повідомили, що контейнер з Еквадору, але був переміщений на морське судно в порту Колумбії.

В іншому контейнері між смоляним цементом було заховано 139 кг кокаїну. Цей контейнер прибув з Бразилії і був призначений для компанії з Португалії.

У третьому контейнері 32 кг білого порошку були заховані між бананами для компанії в Барендрехті (місто на півдні Нідерландів, – Ред.). Цей контейнер також прибув з Еквадору.

За даними прокуратури, одержувачі контейнерів і товару, ймовірно, не мають жодного стосунку до контрабанди.

Розслідуванням справи займається команда від митниці, морської поліції порту та прокуратури Роттердама.

За цей рік митниця Нідерландів перехопила рекордну кількість кокаїну: до Різдва, 24 грудня, включно було вилучено майже 68 тис. кг проти 49 тис. кг за минулий рік. Вилучені 1 686 кг наркотиків минулої середи вже внесені до цього списку.

Джерело: NOS