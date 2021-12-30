Міжнародна група дослідників розкопала рештки молодого чоловіка, який загинув приблизно 3 600 років тому в результаті цунамі, яке було викликано виверженням вулкана Тера, що на острові Санторіні.

Попередні дослідження показали, що виверження Тери було масштабною подією, яку звинувачують у занепаді мінойської цивілізації (бронзової доби) на острові Крит.

Виверження сталося десь у період з 1600-х по 1500-і роки до нашої ери.

Санторіні розташований у східному Середземномор’ї, на північ від Криту, між південною Грецією та південною Туреччиною. І хоча є свідчення того, що виверження вулкана було, але свідчень цунамі мало. Це пов’язано з тим, що цунамі, як правило, забирає у море уламки та тіла, і не залишає сліди на березі. І з цієї причини рештки жертв того цунамі досі не знайшли – жодного тіла.

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Скелет молодого чоловіка знайшли на місці розкопок, відомому як Чешме-Багларарасі. Він розташований на березі затоки Чешме на заході Туреччини. На місці розкопок вже кілька років знаходять артефакти пізньої бронзової доби.

Але тільки недавно вдалося виявити свідчення цунамі – шари попелу та сміття, які не були змиті назад у море.

Крім решток чоловіка, дослідники виявили також скелет собаки.

Радіовуглецеве датування показало, що вони належать до періоду не раніше 1612 року до нашої ери.

Джерело: phys.org