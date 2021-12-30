Віце-канцлер Німеччини, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек не виключає зупинки російського проекту Північний потік-2 через загрози Україні з боку Москви.

Про це політик заявив в ефірі німецького телеканалу ZDF. З одного боку, Габек підтримав позицію німецького уряду не втручатися в питання сертифікації газопроводу.

За словами Габека, питання Північного потоку-2 та дозволу на його запуск повинно вирішуватися відповідно до закону (тобто виключно з юридичної точки зору).

З іншого боку, віце-канцлер ФРН не виключає того, що проект зупинять: все залежить від подальшого розвитку збройного конфлікту в Україні та дій Росії.

– Політика повинна бути зосереджена на політичних питаннях, і їх слід аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що, зважаючи на ситуацію на сході України та нарощування там військ РФ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту, – наголосив Габек.

Він визнав, що в разі запуску Північного потоку-2 Україна як транзитер газу може зникнути з фокусу Заходу. Габек зазначив, що цього не можна допустити. Один із шляхів – підтримання переходу України на відновлювані джерела енергії.

Габек уточнив, що очолюване ним міністерство готове виділити на ці цілі 150 млн євро.

Нещодавно президент німецького регулятора Йохан Хоманн заявив, що введення в експлуатацію газопроводу Північний потік-2 в першій половині 2022 року неможливе.

Регулятор ще в середині листопада призупинив процедуру сертифікації Nord Stream 2 AG – компанії-оператора російського газопроводу. Причина – невідповідність організаційної структури оператора німецьким законам.

Тим часом одразу дві компанії з України отримали дозвіл на участь у процесі сертифікації оператора газопроводу: НАК Нафтогаз України та Оператора ГТС України. Це дозволить Україні відстоювати свою позицію під час процедури сертифікації.

Джерело: Deutsche Welle, ZDF, RND.de